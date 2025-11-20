鉅亨網編譯段智恆 2025-11-20 03:00

美國商務部轄下的人口普查局 (Census Bureau) 周三 (19 日) 公布最新時程，因政府關門而延後發布的 9 月零售與餐飲銷售報告以及耐久財訂單報告，將於下周陸續補發。這兩份原訂在 10 月發布的數據，因政府停擺長達 43 天，使統計蒐集、資料處理與發布作業全面中斷，導致市場在評估美國經濟狀況時出現資訊空窗。

美國9月零售與耐久財數據下周回歸 市場迎來短線震盪風險(圖：REUTERS/TPG)

人口普查局表示，9 月零售與餐飲銷售報告將在下周二 (25 日) 發布，9 月耐久財訂單報告則將於下周三 (26 日) 公布。這次政府關門為美國史上最長紀錄，期間包括就業、物價等多項核心經濟指標都遭遇延誤，讓投資人、經濟學者與企業決策者在掌握美國經濟走勢時面臨更高不確定性。

零售與餐飲銷售數據被視為衡量消費力道的重要指標，而耐久財訂單則能反映企業投資意願與製造業需求變化。兩項報告的延遲發布，使市場對第三季末至第四季初的經濟動能判讀更具挑戰性，同時也推遲部分機構更新國內生產毛額 (GDP) 預測的時點。

人口普查局指出，政府重新開門後，各項統計程序已逐步恢復運作，但並未說明後續是否會採取額外措施，以減少資料延遲對季節性調整和統計模型的影響。隨著多項報告將在下周集中公布，市場短線上可能面臨更多訊息衝擊。

因關門造成的蒐集資料中斷，可能減弱 9 月報告的即時性，使數據存在短期偏差。分析人士提醒，市場應留意後續修正的可能性。