散戶看空創新高 分析師：極度悲觀就是反轉訊號
鉅亨網編譯王貞懿
根據《商業內幕》周三 (19 日) 報導，美股近期跌勢加劇，那斯達克 100 指數過去幾周跌 5.5%，標普 500 周二跌破 50 日均線，為 4 月來首見。Jefferies 分析師 Michael Toomey 卻喊進場，他指出多項技術指標顯示投資人過度悲觀，反彈行情即將展開。
Toomey 周二在電郵中直言：「我認為市場正在醞釀一波反彈。」他列舉多項技術指標，說明當前跌勢已進入尾聲。
賣權買權比飆高 投資人恐慌過頭
標普 500 的賣權買權比衝到近幾個月高點，代表投資人情緒極度悲觀。
這個比率反映投資人買進賣權 (避險工具) 與買權 (做多工具) 的數量對比。當投資人過度悲觀時，往往就是市場即將反轉的訊號。
17% 科技股出現超賣訊號
Toomey 指出，若從技術分析的角度看，有 17% 的科技、媒體與電信股出現超賣訊號。過去這個比例觸頂時通常落在高十幾到低二十幾，顯示當前跌勢可能接近底部。不過他也坦言，確實有例外情況，這次不排除跌得更深。
散戶看空比例創 12 個月次高
美國個人投資者協會 (AAII) 最新調查顯示，目前有 49.1% 散戶看空，僅 31.6% 看多。看空比例超過看多近 18 個百分點，是過去 12 個月第二大差距。這種極端悲觀情緒通常預告跌勢即將結束。
CNN 恐慌指數：投資人恐慌如 4 月關稅風暴
CNN 恐慌與貪婪指數顯示，投資人恐慌程度達到 4 月「解放日」關稅風暴以來最高。當市場情緒過度悲觀時，反而意味著底部可能不遠。
不過 Toomey 也提醒，市場情緒只是參考指標之一。如果基本面轉壞，如聯準會 (Fed) 轉鷹、就業市場崩盤或企業獲利衰退，那麼這波跌勢可能就只是一個開端。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 聖誕行情加密貨幣回暖有望飆升 下一波山寨幣反彈買入哪些百倍幣？
- 〈美股早盤〉市場屏息靜待輝達財報出爐 主要指數平盤波動
- 〈美股盤後〉輝達財報發布前夕 道瓊瀉近500點 連四日收黑
- 美股秋意轉寒意 恐現至少10％修正？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇