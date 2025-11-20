散戶看空創新高 分析師：極度悲觀就是反轉訊號

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-20 00:29

根據《商業內幕》周三 (19 日) 報導，美股近期跌勢加劇，那斯達克 100 指數過去幾周跌 5.5%，標普 500 周二跌破 50 日均線，為 4 月來首見。Jefferies 分析師 Michael Toomey 卻喊進場，他指出多項技術指標顯示投資人過度悲觀，反彈行情即將展開。

美股連跌四日，分析師認為投資人過度悲觀是反轉訊號。(圖:Shutterstock)

Toomey 周二在電郵中直言：「我認為市場正在醞釀一波反彈。」他列舉多項技術指標，說明當前跌勢已進入尾聲。

賣權買權比飆高 投資人恐慌過頭

賣權買權比 (圖: 取自商業內幕)

標普 500 的賣權買權比衝到近幾個月高點，代表投資人情緒極度悲觀。

這個比率反映投資人買進賣權 (避險工具) 與買權 (做多工具) 的數量對比。當投資人過度悲觀時，往往就是市場即將反轉的訊號。

17% 科技股出現超賣訊號

Toomey 指出，若從技術分析的角度看，有 17% 的科技、媒體與電信股出現超賣訊號。過去這個比例觸頂時通常落在高十幾到低二十幾，顯示當前跌勢可能接近底部。不過他也坦言，確實有例外情況，這次不排除跌得更深。

散戶看空比例創 12 個月次高

美國個人投資者協會 (AAII) 最新調查顯示，目前有 49.1% 散戶看空，僅 31.6% 看多。看空比例超過看多近 18 個百分點，是過去 12 個月第二大差距。這種極端悲觀情緒通常預告跌勢即將結束。

CNN 恐慌指數：投資人恐慌如 4 月關稅風暴

CNN 恐慌與貪婪指數顯示，投資人恐慌程度達到 4 月「解放日」關稅風暴以來最高。當市場情緒過度悲觀時，反而意味著底部可能不遠。