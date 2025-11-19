DRAM荒燒到顯卡！記憶體短缺致成本 輝達、超微或將停產入門級顯卡 中低端先扛不住
鉅亨網編譯陳韋廷
美國科技媒體《Wccftech》周二 (18 日) 報導指出，近期持續的 DRAM 供應短缺正快速波及顯示卡市場，GDDR 採購成本已進入上行通道。輝達(NVDA-US) 、超微半導體 (AMD-US) 兩大顯示卡廠商均確認，因 GDDR6、GDDR7 模組價格上漲，顯示卡也有漲價計畫，其中超微更傳出將啟動第二次漲價，具體時間待定。
這場 DRAM 短缺對遊戲玩家衝擊尤為明顯，電腦記憶體與獨立顯示卡顯存均依賴 DRAM，成本壓力疊加下，廠商被迫調整策略，減少甚至暫停部分中低階顯示卡供應。儘管未明確具體型號，但市場普遍推測 50/60 等級產品恐成「重災區」。
過去幾周，記憶體晶片價格暴漲，供應鏈陷入「恐慌性購買」，究其原因 DRAM 產能高度向資料中心傾斜，記憶體晶片製造商更傾向投資報酬率較高的細分市場，遊戲顯示卡本就排位靠後，利潤較低的中低階產品更是被壓縮優先權。
對價格敏感的中低階玩家而言，若顯示卡漲價幅度過大，恐放棄購買。業界人士預估，若 DRAM 價格持續飆升，未來幾周顯示卡終端機售價恐將上漲。
從記憶體到顯示卡，DRAM 短缺正沿著產業鏈層層傳導，最終考驗消費者的預算彈性。
