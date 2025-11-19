DRAM荒燒到顯卡！記憶體短缺致成本 輝達、超微或將停產入門級顯卡 中低端先扛不住

‌



過去幾周，記憶體晶片價格暴漲，供應鏈陷入「恐慌性購買」，究其原因 DRAM 產能高度向資料中心傾斜，記憶體晶片製造商更傾向投資報酬率較高的細分市場，遊戲顯示卡本就排位靠後，利潤較低的中低階產品更是被壓縮優先權。