Google全端優勢輾壓ChatGPT！Gemini 3「這優勢」超強
鉅亨網編譯莊閔棻
在人工智慧（AI）領域，Google(GOOGL-US) 本週二（19 日）正式推出最新 AI 模型 Gemini 3。Google 表示，Gemini 3 在程式設計能力與創意表現上都有顯著提升，但對競爭對手而言，真正值得關注的，是 Google 對 AI 產品的完整控制能力。
根據《Business Insider》報導，不同於 OpenAI 的 ChatGPT 需要依賴合作夥伴提供晶片和資料中心空間，Google 擁有從模型研發、雲端運算到應用程式整合的完整生態系統。
Google 將 Gemini 3 的「專業版」直接交到用戶和開發者手中，更重要的是，這也是 Google 首次在推出新 AI 模型的第一天，就將它整合進搜尋功能。
這代表，用戶只需點擊「AI 模式」就能在 Google 搜尋中使用 Gemini 3，而無需下載應用程式或造訪其他網頁。
Google DeepMind 技術長 Koray Kavukcuoglu 在 Gemini 3 發布前的圓桌會議中表示，「我們之所以能快速推進，是因為我們擁有非常差異化的全端（full-stack）策略。」
這使 Google 無需像許多最直接的競爭對手那樣依賴競爭對手，也無需陷入錯綜複雜的循環融資遊戲中。
目前 Google 的 AI 操作流程包括：
- Google DeepMind 研究團隊負責模型研發。
- Google 利用自家 TPU 晶片訓練模型。
- Google 透過自家雲端平台部署並提供開發者使用。
- Google 將模型整合進搜尋、YouTube、Gemini 等應用，直接觸達終端用戶。
這種協同運作需要進行組織結構調整、加大對雲端業務的投資，並在內部推動精簡流程與提升運作效率。
品牌仍是 OpenAI 的王牌
然而，即便 Google 技術與資源全面領先，OpenAI 仍擁有一個無可忽視的優勢「品牌效應」。
對許多人來說，「ChatGPT」已成為 AI 的代名詞，類似「Google」代表搜尋、「Kleenex」代表面紙的現象。
幸運的是，對 Google 而言，雖然面臨品牌挑戰，但它擁有充裕資金，並且部分模型已免費提供給用戶。
外媒指出，如果需要，Google 完全可以藉由價格策略快速擴大用戶規模，挑戰 OpenAI 的先發優勢。
Bernstein 分析師 Mark Schmulik 指出：「毫無疑問，Google 在技術、基礎設施、模型與市場通路上都具備勝算，但我們仍需要具體證據，證明他們能真正整合這一切。」
而 Gemini 3 的推出，或許正是這個證據的開始。
