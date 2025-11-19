Google全端優勢輾壓ChatGPT！Gemini 3「這優勢」超強

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-19 10:50

在人工智慧（AI）領域，Google(GOOGL-US) 本週二（19 日）正式推出最新 AI 模型 Gemini 3。Google 表示，Gemini 3 在程式設計能力與創意表現上都有顯著提升，但對競爭對手而言，真正值得關注的，是 Google 對 AI 產品的完整控制能力。

根據《Business Insider》報導，不同於 OpenAI 的 ChatGPT 需要依賴合作夥伴提供晶片和資料中心空間，Google 擁有從模型研發、雲端運算到應用程式整合的完整生態系統。

Google 將 Gemini 3 的「專業版」直接交到用戶和開發者手中，更重要的是，這也是 Google 首次在推出新 AI 模型的第一天，就將它整合進搜尋功能。

這代表，用戶只需點擊「AI 模式」就能在 Google 搜尋中使用 Gemini 3，而無需下載應用程式或造訪其他網頁。

Google DeepMind 技術長 Koray Kavukcuoglu 在 Gemini 3 發布前的圓桌會議中表示，「我們之所以能快速推進，是因為我們擁有非常差異化的全端（full-stack）策略。」

這使 Google 無需像許多最直接的競爭對手那樣依賴競爭對手，也無需陷入錯綜複雜的循環融資遊戲中。

目前 Google 的 AI 操作流程包括：

Google DeepMind 研究團隊負責模型研發。

Google 利用自家 TPU 晶片訓練模型。

Google 透過自家雲端平台部署並提供開發者使用。

Google 將模型整合進搜尋、YouTube、Gemini 等應用，直接觸達終端用戶。

這種協同運作需要進行組織結構調整、加大對雲端業務的投資，並在內部推動精簡流程與提升運作效率。

品牌仍是 OpenAI 的王牌

然而，即便 Google 技術與資源全面領先，OpenAI 仍擁有一個無可忽視的優勢「品牌效應」。

對許多人來說，「ChatGPT」已成為 AI 的代名詞，類似「Google」代表搜尋、「Kleenex」代表面紙的現象。

幸運的是，對 Google 而言，雖然面臨品牌挑戰，但它擁有充裕資金，並且部分模型已免費提供給用戶。

外媒指出，如果需要，Google 完全可以藉由價格策略快速擴大用戶規模，挑戰 OpenAI 的先發優勢。

Bernstein 分析師 Mark Schmulik 指出：「毫無疑問，Google 在技術、基礎設施、模型與市場通路上都具備勝算，但我們仍需要具體證據，證明他們能真正整合這一切。」