104調查：今年年終獎金68%企業會發 但從1.62個月縮水至1.56個月

2025-11-18

隨著歲末將近，各企業年終獎金的發放情況備受關注，104 人力銀行 (3130-TW) 今 (18) 日發表《2025 企業年終及 2026 薪酬趨勢大調查》，雖然有高達 68% 的企業預期會發放年終獎金，但平均金額為 1.56 個月，相較於去年微幅下滑（去年平均為 1.62 個月），降幅約相當於員工減少約 1.8 天的工資，顯示企業在年終獎金的發放上趨於謹慎 。

104 人資學院資深專任顧問羅悅華。（鉅亨網記者張韶雯攝）

細看各產業的年終獎金預期，表現最亮眼的是半導體業，預計發放 1.98 個月，穩坐榜首。其次依序為營建業的 1.73 個月、倉儲或運輸輔助業的 1.67 個月，以及建築規劃設計業的 1.61 個月 。這些高獎金產業多數具備高獲利或高技術門檻的特性，即使在變動的經濟環境中仍能維持相對穩定的獎酬水準 。

然而，內需型服務業則表現較為受限，年終前五低產業包含：出版及藝文相關業（0.78 個月）、住宿服務業（0.97 個月）、餐飲服務業（1.07 個月）等，這些人力密集的服務業營運更容易受到市場波動的影響 。

除了年終獎金趨勢，報告也顯示，2025 年台灣整體年薪總額（包含固定年薪、固定獎金、變動獎金）中位數達到 67.3 萬元 。

在這波 AI 數位轉型的趨勢帶動下，高薪產業的前段班持續由科技業與金融業領軍 。其中，電腦及消費性電子製造業以年薪中位數 89.7 萬元居冠 。緊追在後的是半導體業（84.8 萬元）、投資理財相關業（79.2 萬元）、軟體及網路相關業（79.2 萬元），以及金融機構及其相關業（79.2 萬元） 。

104 人資學院資深專任顧問羅悅華分析，台灣在全球供應鏈的關鍵地位，加上 AI、雲端運算等應用升級，直接推升了這些產業的獲利表現與薪資水準 。

進一步觀察高薪職務，普遍具備「高技術門檻」或「直接貢獻營收」的特性 。在台灣產業核心戰力的「工程職類」中，高薪職務由類比 IC 設計工程師以 170.8 萬元領銜，數位 IC 設計工程師以 165.3 萬元緊隨其後 。這些人才具備整合電機與軟體等多重領域的極高技術門檻，在 AI 發展趨勢下成為企業高薪搶才的目標 。

至於「非工程類」職務，則由具備高專業門檻的醫師以 211.8 萬元高居榜首，其他如通路開發人員（157.4 萬元）、投資經理人（120.1 萬元）等，也突顯出專業執照與績效導向獎酬機制的薪資競爭力 。

羅悅華觀察指出，薪資 M 型化趨勢正日益加劇 。高科技業的強勁調薪幅度，導致人才持續往高薪產業集中，這將對相對低薪的產業造成更大的人才招募壓力 。