「金飯碗」薪資福利大公開！合庫5年調薪3次、年終平均近7個月 招考金融科技等人才

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-07 19:23

‌



年底轉職潮開跑，合庫銀行啟動 115 年首波新進人員招募計畫，釋出 180 個名額、涵蓋 18 個類組。報名自今 (7) 日至 21 日止，筆試將於 12 月 6 日舉行，口試訂於 115 年 1 月 11 日，於 1 月 19 日公布錄取名單。

薪資福利大公開！「金飯碗」徵才：5年調薪3次、年終平均近7個月 招手金融科技人才。（鉅亨網資料照）

此次徵才內容多元，除延續往年招募專業類職缺如徵授信、外匯、理財／助理理財、法務、信用卡授權及建築工程人員外，因應數位轉型需求，今年也持續招募金融科技發展項目研發人員以及資訊 / 資安人員，以強化數位服務品質；同時本次也招募一般金融人員 82 名，分發地區涵蓋全台。本次開放之職缺中，一般金融人員及部分資訊類組人員不限工作經驗，錄取人員將自 115 年 2 月起陸續進用，為前線注入新動能。

合庫銀行近年積極推動世代接棒，在新進員工起薪方面，近 5 年已 3 度調薪，114 年加計晉級調薪後，整體加薪調幅約 5.5% 至 5.7%。此外，新進人員在升遷方面，也實施加速升遷條款，表現優異者最快一年即可晉升；期望透過薪酬及升遷制度的升級，讓年輕人更快達成職涯目標。

在福利制度上，合庫銀行也提供全方面的照護，如生育與結婚補助、員工持股信託及健康檢查補助等措施，讓員工兼顧工作與家庭。此外，年終獎金也相當優渥，113 年度年終獎金 (含員工酬勞) 平均近 7 個月，與員工共享穩健經營之成果。

在國際布局方面，合庫銀行的腳步也持續加快，除原有的歐洲、美洲、亞洲及澳洲等 26 處據點外，東京分行已於今年 10 月開幕，正式立足日本市場，新加坡分行也正加緊籌備中。人員外派方面，合庫銀行也訂有「海外儲備人員甄選制度」，鼓勵年輕同仁主動爭取機會，打造多元職場路徑。