鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-18 14:52

技嘉 (2376-TW) 集團旗下子公司技鋼科技於今（18）日開幕的 Supercomputing 2025（SC25）年度大會中，展示多款專為 AI 與 高效能運算（HPC）工作負載最佳化的伺服器與機櫃級解決方案。SC25 為北美最重要的高效能運算盛會，技鋼強調透過先進硬體設計與協同創新，持續驅動突破性成果。

技嘉旗下技鋼SC25展出AI全系列伺服器與液冷機櫃 鎖定高效能運算極限。(圖：技鋼提供)

本次展出亮點為已完整部署液冷伺服器的 GIGAPOD 機櫃，作為人工智慧驅動資料中心的一站式解決方案。GIGAPOD 採用 NVIDIA HGX B300 與 AMD Instinct™ MI350 系列 GPU，透過與全球液冷領導廠商合作，已成功於多國落地。此架構能強化部署流程，使大規模深度學習系統在嚴苛的 AI 運算情境中維持長效穩定。

在運算平台佈局上，技鋼展示了涵蓋三大主流晶片平台的解決方案。針對 AMD 平台，公司推出業界領先的氣冷伺服器，單節點支援 48 道記憶體插槽，並搭載雙 AMD EPYC 9005 處理器。

針對 Intel 平台，G494-SB4 氣冷 GPU 伺服器已驗證支援 Intel® Gaudi® 3 AI 加速器 PCIe GPU。此解決方案能以低總持有成本執行大規模 AI 工作負載，滿足企業的多元運算需求。