文曄完成2項海外募資案 共募7.39億美元創新高
鉅亨網記者魏志豪 台北
文曄 (3036-TW) 宣布完成約 3.89 億美元之海外存託憑證及 3.5 億美元之海外無擔保轉換公司債之同步訂價，總計募得約 7.39 億美元，不僅是公司第三次進軍國際資本市場並成功募資，同時也是公司迄今規模最大的募資案，此次募得之資金主要用於因應業務成長所需之外幣購料需求。
董事長兼執行長鄭文宗表示，很高興看到投資人對文曄海外存託憑證與無擔保轉換公司債的強烈認購意願，代表投資人對公司策略願景與未來成長潛力的高度信心。此次募資將協助公司加速鞏固在 AI 相關半導體通路領域的領導地位，並掌握歐美工業與車用市場的復甦契機，進一步強化提供全球供應鏈解決方案及為合作夥伴創造長期價值的承諾。
文曄此次將發行 1,800 萬單位之海外存託憑證，表彰 9,000 萬股文曄科技普通股，於盧森堡證券交易所掛牌。海外存託憑證之發行價格為每單位 21.6 美元。
本次同步發行之海外無擔保轉換公司債將於新加坡交易所掛牌，並得轉換為文曄科技普通股。初始轉換價格訂為約新台幣 181.7 元，較同步發行之海外存託憑證之每股換算價格溢價 35%。該台幣連結、美元結算之海外無擔保轉換公司債為期 2 年，採零息設計，到期殖利率為 1.125%。
