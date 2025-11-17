矽瑪AI雲端、車用訂單強 動能延續到明年上半年
鉅亨網記者彭昱文 台北
佳世達 (2352-TW) 集團旗下連接器廠矽瑪 (3511-TW) 今 (17) 日召開法說，公司經營團隊表示，車用、AI 及雲端落地訂單需求強勁、供不應求，動能可望延續到明年第一、二季。
矽瑪表示，目前營運狀況持續回溫，其中，AI 落地應用如無人機、機器人訂單已看到成長，預計第四季到明年都將延續，雲端落地則聚焦車隊管理、醫療、工控等高毛利市場。
矽瑪也積極布局高速傳輸需求，陸續通過客戶認證、報價，部分產品陸續小量交貨；公司指出，AI、雲端產品開發是近年發展重點，也會結合佳世達集團資源，擴大相關布局。
因應訂單需求以及關稅變化，矽瑪也積極在台灣、中國兩地展開擴產，明年資本支出主要將投資在產線的半自動化，尤其在車用產品線的部分。此外，關稅的部分也陸續反映在產品報價上。
隨著產品組合往高價領域、新興產業需求增加，矽瑪的毛利率也有所改善，前三季毛利率 11.5%，年增 0.9 個百分點；矽瑪表示，明年將持續優化營運效率、開源節流，改善獲利表現。
