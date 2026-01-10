鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-10 07:43

在德銀最新公布、彙整分析師核心投資建議的 2026 年第一季「Fresh Money」報告中，亞馬遜與甲骨文雙雙被列為高信心投資標的。

儘管亞馬遜持續擴充產能、雲端業務成長重新加速，並宣布與 OpenAI 達成合作，但市場始終未完全買單其 AI 潛力。亞馬遜股價在 2025 年僅上漲 5%，明顯落後標普 500 指數的 16% 漲幅。

分析師 Lee Horowitz 預期，籠罩在亞馬遜股價上的「AI 輸家標籤」今年將逐步消散。他指出，亞馬遜雲端服務 (AWS) 未來兩年可望新增 15 GW 的運算產能。Horowitz 認為，近期與 OpenAI 的合作「只是冰山一角」，更大規模的產能擴張將推動 AWS 營收成長再度加速。

在電商業務方面，Horowitz 形容亞馬遜仍是一部「運轉順暢的機器」，即便在零售成長趨緩的環境下，依舊能穩定擴大營收並持續搶占全球市占率。物流效率的提升正帶動利潤率擴張，而亞馬遜的購物助理 Rufus，可能成為一項被低估的秘密武器。Horowitz 估算，Rufus 已為亞馬遜帶來約 100 億美元的新增營收。

他寫道，「我們認為投資人完全可以合理預期，亞馬遜未來的營業利益成長率約為 20%。」

本周稍早，美國銀行 (Bank of America) 分析師 Justin Post 也將亞馬遜列為 2026 年首選個股，並強調 Rufus 有潛力協助亞馬遜在「代理購物」領域取得領先地位。

甲骨文在去年 9 月曾因 AI 訂單消息一度受到市場追捧，但隨後投資人轉趨保守，主要擔憂公司負債水準與融資規劃。甲骨文股價自 9 月高點以來，已下跌逾 40%。

德銀分析師 Brad Zelnick 預期，甲骨文將在未來幾季提供「更清楚的融資說明」，有助於緩解投資人疑慮。但他也認為，融資相關的不安情緒，已掩蓋了甲骨文在 AI 基礎建設上的領導地位。事實上，甲骨文的未來合約價值已從兩年前的 650 億美元，暴增至超過 5,000 億美元。

Zelnick 認為，憑藉長期深耕平行運算與高速處理技術的經驗，甲骨文在部署 AI 晶片叢集方面具明顯優勢。