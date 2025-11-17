無薪假企業減20家、微增125人總數8456人 金屬機電業近3千人占比最高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-17 15:50

勞動部今（17）日公布最新因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）的事業單位及人數統計。截至 114 年 11 月 17 日，通報實施減班休息的事業單位共計 435 家，實施人數為 8,456 人。與上期相比，本次實施家數減少 20 家，但實施人數卻微幅增加 125 人，整體趨勢保持穩定。製造業中的金屬機電工業佔比最高，達 283 家、2,929 人。

最新實施無薪假企業減20家、微增125人 總數8456人製造業近8千人仍為關稅重災區。（鉅亨網資料照）

勞動部勞動條件及就業平等司專委李怡萱說明，本期有 72 家企業屆期或提前終止減班休息，共計 1,137 名員工已恢復正常工時。

根據統計分析，本次實施減班休息的企業中，製造業仍是最主要的類別，總計有 353 家，實施人數達 7,923 人。在製造業中，又以金屬機電工業佔比最高，達 283 家、2,929 人，且在本期人數變動中，金屬機電仍是增加較多的業別。事實上，在製造業實施減班休息的人數中，近 9 成仍集中在金屬機電業。

勞動部表示，受美國關稅影響而實施減班休息的事業單位，本期總計有 353 家，實施人數 7,530 人，比上一期略有下降，主要觀察到訂單狀況有稍微穩定的跡象。當局將持續觀察整體景氣變化，特別關注年底美國關稅影響下的訂單產業變化。

勞動部強調，企業通報減班休息的主要目的是避免資遣解僱勞工，從而降低勞工面臨的失業風險。為此，勞動部持續推動各項安定就業措施，確保所有受影響的勞工都能得到支持。

目前通報減班休息的勞工朋友中，有 71% 的企業（308 家）適用「僱用安定措施」，其中接近八成（78.1%，計 6,607 人）的員工可申請薪資差額補貼。這意味著在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，勞工還可獲得勞動部發給的七成薪資差額補貼，支持其經濟生活。