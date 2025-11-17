search icon



無薪假企業減20家、微增125人總數8456人 金屬機電業近3千人占比最高

鉅亨網記者張韶雯 台北

勞動部今（17）日公布最新因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）的事業單位及人數統計。截至 114 年 11 月 17 日，通報實施減班休息的事業單位共計 435 家，實施人數為 8,456 人。與上期相比，本次實施家數減少 20 家，但實施人數卻微幅增加 125 人，整體趨勢保持穩定。製造業中的金屬機電工業佔比最高，達 283 家、2,929 人。

cover image of news article
最新實施無薪假企業減20家、微增125人 總數8456人製造業近8千人仍為關稅重災區。（鉅亨網資料照）

勞動部勞動條件及就業平等司專委李怡萱說明，本期有 72 家企業屆期或提前終止減班休息，共計 1,137 名員工已恢復正常工時。


根據統計分析，本次實施減班休息的企業中，製造業仍是最主要的類別，總計有 353 家，實施人數達 7,923 人。在製造業中，又以金屬機電工業佔比最高，達 283 家、2,929 人，且在本期人數變動中，金屬機電仍是增加較多的業別。事實上，在製造業實施減班休息的人數中，近 9 成仍集中在金屬機電業。

勞動部表示，受美國關稅影響而實施減班休息的事業單位，本期總計有 353 家，實施人數 7,530 人，比上一期略有下降，主要觀察到訂單狀況有稍微穩定的跡象。當局將持續觀察整體景氣變化，特別關注年底美國關稅影響下的訂單產業變化。

勞動部強調，企業通報減班休息的主要目的是避免資遣解僱勞工，從而降低勞工面臨的失業風險。為此，勞動部持續推動各項安定就業措施，確保所有受影響的勞工都能得到支持。

目前通報減班休息的勞工朋友中，有 71% 的企業（308 家）適用「僱用安定措施」，其中接近八成（78.1%，計 6,607 人）的員工可申請薪資差額補貼。這意味著在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，勞工還可獲得勞動部發給的七成薪資差額補貼，支持其經濟生活。

李怡萱亦澄清，減班休息期間的勞工仍處於受僱狀態，勞動部不會直接將其轉移媒合至其他缺工產業，除非勞工與原企業終止勞動契約，才會有另謀新職的可能。


