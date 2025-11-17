櫃買攜手麥格理證券合辦法說 18家上市櫃公司、全球56家法人與會

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-17 20:06

櫃買中心與麥格理資本台灣證券分公司 (麥格理證券)，今 (17) 日合作舉辦「TPEx and Macquarie Taiwan Conference 2025 – Tech and Beyond」法人說明會，共有 10 家上櫃公司及 8 家上市公司出席，吸引了來自澳洲、歐洲、香港、日本、馬來西亞、新加坡、美國及台灣等地，共 56 家機構法人與會。

櫃買中心董事長簡立忠(左2)總經理陳麗卿(左1)與麥格理證券Mr. Adam Zaki, Global Head of MacCap Equities (右2)、總經理柳志達(右1）。（圖：櫃買提供）

櫃買中心表示，近年來 AI 浪潮席捲全球，成為驅動全球產業變革的重要力量。臺灣具備軟硬體領域發展優勢，在供應鏈中扮演了關鍵的角色。為延續這波優勢，櫃買中心與麥格理證券合作，舉辦以半導體及電子相關產業為主題的法說會。本次法說會除面對面會談外，亦舉行產業分析講座及櫃買中心專題演講等活動，向國際機構投資人宣傳櫃買市場的特色、優勢與發展現況。

櫃買中心表示，截至 114 年 10 月底，半導體產業已成為櫃買市場市值最大的產業類股，另電子零組件及生技醫療等具技術含量與核心競爭力的企業也在櫃買產生群聚效應。這些企業在各自領域辛勤耕耘，累積強大動能。

今年在美國對等關稅政策與全球政經局勢動盪的多重壓力下，全球企業皆面臨嚴峻挑戰。然而，位居全球供應鏈關鍵角色的台灣科技產業依然展現強勁韌性，繳出亮眼的成績單。上櫃公司整體表現相當優異，依據今年上半年財務報告，仍有 6 成上櫃公司有獲利，近 1 成上櫃公司每股盈餘 (EPS) 在新台幣 5 元以上。