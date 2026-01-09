「AI投資之王」地位難撼動？分析師看好Alphabet 2026年續領先

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-09 06:06

據《MarketWatch》周四 (8 日) 報導，Alphabet(GOOGL-US) 在人工智慧 (AI) 領域的實力，已讓這家公司成為科技產業中重量級玩家，並推動其股價在 2025 年大漲 65%。而這或許只是個開始，華爾街券商 Cantor Fitzgerald 目前認為，Google 母公司仍有進一步上漲空間。

Alphabet執行長Sundar Pichai(圖：Reuters/TPG)

分析師 Deepak Mathivanan 在周三的報告中，將 Alphabet 股票評級從中立上調至加碼，目標價定為 370 美元，並稱其為「所有 AI 投資中的王者」。

Mathivanan 指出，Google 的優勢在於橫跨整個 AI 技術堆疊，涵蓋基礎建設、運算、大型語言模型以及應用層面，讓公司「在未來兩到三年內，能憑藉廣泛布局，加速釋放 AI 資產價值，坐收其利。」

市場對 Alphabet 的情緒本就偏樂觀，這從其去年在「七巨頭」中領先的股價表現即可看出。Alphabet 股價周三上漲超過 2%，超越蘋果，成為全球市值第二大的公司。根據道瓊市場數據，該股有望迎來 11 月下旬以來首個歷史收盤新高，並正逼近市值 4 兆美元的關卡。

Alphabet 周四收盤漲逾 1%，至每股 325.44 美元。

Alphabet 目前的估值，相當於 Cantor Fitzgerald 預估 2027 年獲利的 25 倍，相較歷史水準呈現溢價。不過 Mathivanan 認為，考量營收成長可能加速，特別是在搜尋與 Google 雲端業務 (Google Cloud)，這樣的估值具合理性。Cantor Fitzgerald 的目標價則是以 30 倍本益比為基礎。

在搜尋業務方面，Google 將 AI Overviews 與 AI 模式整合進搜尋體驗，正推動查詢量加速成長。Mathivanan 指出，Google 的 AI Max 產品為廣告活動提供 AI 功能，能將廣告置入 AI Overviews 中，並帶來高度的投資報酬率。

儘管在 AI Overviews 滲透率提升的初期，搜尋營收可能出現短暫「空窗期」，但 Mathivanan 預期，隨著時間推進，由於 AI 回答內容更完整、用戶轉換率更高，AI 搜尋結果的變現效率將優於傳統搜尋結果。

Google 的 Gemini 與 OpenAI 的 ChatGPT 之間的競爭在 2026 年仍將十分激烈。Mathivanan 認為，未來 12 至 18 個月，這兩款聊天機器人都有機會成長至超過 10 億名活躍用戶。

他認為 AI 領域不只會有一個贏家，但也指出，Gemini 能善用搜尋、地圖、商家商品資料及其他 Google 獨有數據來源，在購物等代理 AI 應用方面具備優勢。此外，Google 也正透過既有通路，讓 Gemini 成為 Android 智慧型手機的預設大型語言模型。

在雲端業務方面，Mathivanan 看好 Google Cloud 今年將大幅提升市占率，並預測其營收在 2027 年可達到亞馬遜雲端業務的 60%，高於 2024 年的 40% 出頭。主要催化劑在於 Google Cloud 與 Anthropic、OpenAI、Meta Platforms 等大型 AI 實驗室的合作案大幅增加，隨著更多產能上線，這些訂單將逐步轉為實際營收。

根據 Cantor Fitzgerald 預估，Google 在 2027 年底前，可能會啟用多達 20 座新的資料中心園區。