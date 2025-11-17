〈聯強法說〉2026年營運挑戰歷史新高 AI伺服器、半導體成雙引擎

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-17 16:53

通路商聯強 (2347-TW) 副總裁杜書全今 (17) 日法說會中釋出樂觀展望，第四季有機會創下歷史新高營收，2026 年更可望「再次挑戰最高」，主要看好 AI Server 建置案持續到位、記憶體市場強勁復甦，加上匯率、壞帳、中國市場等今年三大不利因素將在明年全面消退，營運動能可望全面回升。

看好2026年挑戰歷史新高 AI伺服器、半導體成雙引擎。(圖：聯強提供)

杜書全指出，10 月台幣營收已轉正成長 3%，第四季營運將明顯優於第三季。主要有兩大改善因素：首先是匯率影響大幅減緩，隨著台幣從高點回貶，預估第四季匯率影響度將較第三季減少一半以上，僅印尼盾持續貶值外，其他主要貨幣影響都將大幅降低。

其次是大陸市場衰退幅度收斂，10 月原幣營收衰退已從第三季的 26% 收窄至 7%。杜書全強調，大陸占整體營收比重已降至 20%，雖然還是會衰退，但影響不會那麼大。

反觀其他市場動能強勁，台灣 10 月維持 16% 高成長、印尼成長 20%、澳洲成長 3%，半導體業務也恢復 5% 正成長。杜書全指出，第四季聯強應該還是會有正的成長，甚至不排除有機會去創歷史最高營收，並看好上述三大不利因素消退下，2026 年營運會有更好表現。

杜書全提到，商用市場將是 2026 年主要成長動能之一，數位基建在各國都正持續進行中，聯強也陸陸續續接到一些 AI Server 建置案，除了台灣市場，包括印尼、香港等，從第四季便有幾個案子，便會延續至明年，將為商用業績帶來亮眼挹注。

家用市場方面，今年「比較悶」，但第三季已看到回穩跡象，整體 PC 市場第三季家用成長 5%，雖然商用因 Windows 升級較慢而衰退 5%，但明年商用換機潮可望啟動，杜書全預期，家用市場明年「應該會好一點」，至少會是小幅成長。

手機業務持續穩健，Apple、Samsung 銷售持續不錯，印尼市場大陸品牌手機也持續增長。杜書全期待，明年若有更多 AI 功能手機推出，對業績應有較大幫助。

半導體將是另一大成長引擎。杜書全指出，今年半導體衰退主要是前年上半年基期太高，第三季已恢復成長，下半年及明年將維持穩健成長，並特別看好記憶體、機器人業務。