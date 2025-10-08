聯強Q3營收1008億元受匯率影響年減8% iPhone 17帶動通訊業務創7年同期新高

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-08 17:45

通路商聯強 (2347-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收為 348.9 億元，呈現月增趨勢，而第三季營收 1008 億元，重回千億元大關，但受匯率影響，年減 8%；其中通訊通訊業務受惠新產品引進與 Apple 手機需求提升帶動，達 7 年來同期新高。

聯強Q3營收1008億元受匯率影響年減8% iPhone 17系列帶動通訊業務創7年同期新高。(圖：shutterstock)

聯強 9 月營收 348.9 億元，月增 4.3%、年減 9.4%；第三季營收 1008 億元，季增 8.4%、年減 8%；累計前 9 月營收 2849 億元，年減 9%。

聯強表示，從四大核心業務表現來看，受匯率及大陸市場衰退雙重影響，商用加值業務第三季營收 296 億元，資訊消費業務營收 296 億元，分別較去年同期下滑 13% 及 12%。

通訊業務受惠新產品引進與 Apple 手機需求提升帶動，第三季營收 54 億元，年增 9%，達 7 年來同期新高。半導體業務營收達 381 億元，僅略低於同期新高的 382 億元。

聯強提到，從亞太各區域市場角度，若以當地幣別計算，台灣、澳紐、印尼等地第三季都有不錯的表現。其中台灣第三季大幅年增 36%，主要受惠於商用加值明顯成長。