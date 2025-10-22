鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-22 14:41

通路商聯強 (2347-TW) 在澳洲布局長達 28 年，已成為當地第一大台灣企業，聯強澳洲營收突破 600 億元大關，澳洲跨黨派國會議員近日 (10/21) 拜訪聯強集團總部，由聯強集團執行長王其勳親自接待，雙方就聯強在澳洲投資進程與營運規劃、人才延攬與產業發展等多項議題，深入交流。

聯強澳洲營收突破600億元 當地國會議員參訪台灣總部交流在澳佈局。(圖：聯強提供)

聯強表示，此次參訪成員包含聯邦眾議員喬傑納斯、聯邦眾議員契斯特與聯邦參議員寇貝克三位國會議員。三位國會議員除表達對聯強在澳洲長期投資與承諾的肯定，對於聯強不斷引入新服務模式，包含高技術含量的商用解決方案、雲端解決服務方案、AI 自動化智能化運籌服務、彈性服務多重客戶的整合能力，甚至可做到多點即時到店配送，留下深刻印象。

雙方並對人才延攬、公共建設服務、稅務演化等政策，交流意見，也期盼未來有持續深入的合作。

聯強提到，聯強為澳洲資通訊通路龍頭，王其勳表示，澳洲的 ICT 市場產值居亞太地區第三大，僅次於中國大陸與日本；聯強在澳洲投資長達 28 年，為澳洲前 120 大企業，亦為在澳洲第一大台灣企業