〈台股盤後〉電子權值股開高走低日K連三黑 挑戰月線失利漲49點
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (17) 日一甩上周五頹勢，早盤開高後，由電子股扮演反攻要角，在台積電 (2330-TW) 上漲激勵下 ，指數最高一度漲逾 320 點衝上 27,723 點，盤面上以記憶體、矽智財、塑化族群相對強勢，尾盤在權值電子股沉重賣壓下，漲幅壓抑收斂，終場收在 27,447.31 點，小漲 49.81 點或 0.18%，成交量縮減至 5,234 億元，大盤挑戰月線失敗，日 K 線連 3 黑。
權值股部分，台積電今日早盤扮演領指數上攻要角，開高一度漲逾 2.1%，尾盤漲幅收斂，收漲 1.04%；鴻海 (2317-TW) 本周四科技日即將登場，但無並無激勵今日表現，開高走低，下跌 2.07%；台達電 (2308-TW) 開高走低跌 0.65%；華碩 (2357 -TW) 重挫 3.23%。
記憶體族群部分，受惠漲價題材、缺貨消息，加上三星電子本 (11) 月對部分記憶體晶片價格上調 60%、CSP 業者開始搶貨囤晶片等消息帶動下，包括華邦電 (2344-TW) 開盤隨即迅速跳空漲停，南亞科 (2408-TW) 漲半根停板，十銓 (4967-TW) 漲 2.8%，旺宏 (2337-TW) 漲 1.83%。
矽智財 (IP) 受惠全球龍頭安謀 (Arm) 日前公布最新財報，營收與財測雙雙優於市場預期，激勵力旺 (3529-TW) 漲停板、晶心科 (6533-TW) 漲停，創意 (3443-TW) 漲 3%。
矽光子族群受惠 AI 算力持續提升，今日包括千金股光聖 (6442-TW) 漲停，光星光 (4979-TW)、波若威 (3163-TW)、上詮 (3363-TW) 漲 2-4%
