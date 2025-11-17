〈台股盤後〉電子權值股開高走低日K連三黑 挑戰月線失利漲49點

台股今 (17) 日一甩上周五頹勢，早盤開高後，由電子股扮演反攻要角，在台積電 (2330-TW) 上漲激勵下 ，指數最高一度漲逾 320 點衝上 27,723 點，盤面上以記憶體、矽智財、塑化族群相對強勢，尾盤在權值電子股沉重賣壓下，漲幅壓抑收斂，終場收在 27,447.31 點，小漲 49.81 點或 0.18%，成交量縮減至 5,234 億元，大盤挑戰月線失敗，日 K 線連 3 黑。