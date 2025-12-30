鉅亨網新聞中心 2025-12-30 16:44

香港股市周二 (30 日) 低開高走，盤面熱點快速輪動，主要指數最終集體收漲。恒生指數收盤時上漲 0.86%，報 25854.60 點。恒生科技指數收漲 1.74%，國企指數上漲 1.12%。全日大市成交額為 1997.7 億港元。

盤面上，半導體股全天表現強勢，成為主要領漲力量。這主要受到 AI 算力基礎設施升級潮的驅動，因輝達正引導全球數據中心將電壓標準轉向 800 伏直流電。個股方面，英諾賽科大漲 15.35%，中芯國際亦收漲超過 4%。

科網股普漲，其中百度集團 - SW 漲幅接近 8.90%，帶動自動駕駛概念股集體上揚。機器人概念股走高，越疆收漲 13.45%。分析指出，機器人板塊拉升可能與川普政府考慮在 2026 年發布相關行政命令的傳聞有關，同時行業基本面持續復甦，工業機器人產量增速加速。此外，石油股漲幅居前，中海油上漲近 4%，媒體消息顯示環海南島海上氣田群累計生產油氣已突破 1000 萬噸油當量，創下產量新高。

展望後市，銀河證券指出隨著假期臨近，市場交投趨於清淡，預計港股短期內將繼續維持窄幅震盪格局。在配置策略上，該機構建議投資者重點關注兩大方向：

1. 科技板塊：作為中長期投資主線，在經歷前期調整後估值回落，且有多重利好因素支撐，有望迎來反彈回升。

2. 消費板塊：當前估值處於相對低位，具備較大政策支持的潛力，中長期來看具備較大上漲空間。