2025-11-04

戴爾 (DELL-US)、微軟 (MSFT-US) 與紅帽等國際資訊領導大廠透過 IPO Forum(國際績優夥伴交流平台)，倡議整合供應鏈能量，共同啟動「AI 信賴加速器」。聯強 (2347-TW) 集團旗下專注經營國內資訊產品及服務之專業加值配銷商「群環科技」加入此計畫，將應用長達 35 年來深厚的商用解決方案服務經驗，協助百工百業導入 AI 應用機制，推動台灣全面應用 AI 提升國家與企業競爭力。

聯強旗下群環參與「AI信賴加速器」生態系 積極協助AI應用在國內落地。(圖：聯強提供)

聯強表示，透過完整的流程、治理和驗證機制，強化交付韌性與產業信任感，並接軌經濟部「產業競爭力輔導團」輔導服務機制，目標二年內完成 100 個 AI 應用落地案例。並期待轉型成果加速複製擴散，形成政策槓桿與生態落地的雙引擎，推動台灣全面應用 AI 提升國家與企業競爭力。

群環科技總經理萬文凱指出，群環在商用市場深耕超過 35 年，提供企業全方位的技術支援與服務，更能在企業發展生成式 AI 的過程中，扮演數位轉型之旅的最佳推手；看好企業與政府機構未來運用 AI 工具提升運作質量的大量需求，將積極協助百工百業導入 AI，加速台灣企業現代化升級與國際影響力擴散。