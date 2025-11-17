基米通過9項LDTs認證 搶攻百億美元基因檢測市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-17 18:54

基米 (4195-TW) 今 (17) 日指出，旗下癌症篩檢、診斷、治療與預後等多項 LDTs 列冊檢測項目，近期通過台灣 TFDA 審查，取得 9 項 LDTs 核准，基米 LDTs 認證數量提升至 10 項，搶攻全球百億美元的基因檢測市場。

基米總經理江俊奇。(鉅亨網資料照)

基米指出，近期獲 TFDA 通過的「癌精準 523 癌症基因檢測 (血液)」、「癌必立 523 癌症基因檢測 (組織)」、「安護你癌症基因檢測」、「全知域全外顯子 (WES) 檢測」、「全能域全基因體 (WGS) 檢測」、「FMR1 基因檢測」、「SMN 基因檢測」、「MPN 基因檢測」與「UGT1A1 基因檢測」等 9 項 LDTs 檢測項目。

基米進一步說明，這 9 項 LDTs 檢測項目，採次世代定序 (NGS) 與單基因位點定序技術，針對癌症腫瘤醫學領域，包括單基因、BRCA 基因及多基因的變異，以及癌症用藥指引等進行篩檢。

基米於 2023 年跨足 LDTs 領域，同步發展自有品牌檢測服務，目前累計取得 10 項 LDTs 認證檢測項目，包含遺傳代謝與罕見疾病基因檢測、產前及新生兒染色體與基因變異檢測、癌症篩檢、診斷、治療及預後基因檢測，以及抗癌瘤藥物伴隨檢測、藥物不良反應或藥物代謝基因檢測等，持續擴大檢測業務板塊，搶攻 NGS 高階檢測市場商機。