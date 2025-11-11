鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-11 16:40

據知情人士透露，中國正計畫設計一套出口管理系統，以加快稀土和其他受限材料對美國的出口，同時排除與美國軍方有關聯的公司。

中國擬出手限制美軍取得稀土？仿照美國VEU系統優化出口系統。(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》報導，中國欲透過名為「驗證後最終用途」（VEU）的授權系統使中國領導人習近平得以履行對美國總統川普的承諾，在促進稀土及其他受限材料的出口的同時，確保它們不會流入美國軍方供應商手中。

‌



若系統嚴格執行，對於同時服務民用與軍用客戶的汽車及航空公司而言，部分中國材料的進口可能更為困難。

不過，知情人士表示，中國的計畫仍可能變動，許可制度的最終細節需待實施後才能確定。

稀土磁鐵及其他受限材料在民用產品中用途廣泛，包括電動車和客機，但同時也是戰鬥機、潛艇及攻擊型無人機的重要組件。

中國正在考慮的 VEU 機制，借鑑了美國法律與程序，這也是中國出口管制體系普遍採用的模式。

在美國自 2007 年起生效版本的 VEU 系統下，部分中國公司可在「一般授權」下購買敏感物資，這是一種簡化的出口批准機制，無需為每筆採購單獨申請許可證。

這使進口受管制物資，例如化學品或晶片製造設備，更加便利，但同時公司必須接受美國政府對其設施的檢查及其他措施，以驗證其遵守規定。

自今年 4 月以來，中國一直以稀土磁鐵出口限制作為與美國貿易談判的籌碼。在 10 月 30 日川習達成貿易停火協議後，中國公開承諾將發放一般許可證，放寬受控材料出口。

儘管川普曾表示這標誌著對關鍵材料出口管制的實質結束，中國似乎仍保留部分管控措施，同時試圖為民用需求提供便利。

目前尚不清楚哪些公司可獲得一般許可證，以及許可證具體能帶來哪些利益。VEU 保護期限亦未明確，美國制度下，已獲 VEU 認證的中國公司有時會被撤銷資格，令中國感到不滿。

因此，即使部分企業可受益於 VEU 安排，許多公司仍可能尋找其他受控產品來源。