三星承諾：五年內在韓國投資450兆韓元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-17 05:00

據《ChosunBiz》報導，三星宣布未來五年將在韓國本土投資總計 450 兆韓元，涵蓋研發等領域。

三星承諾五年內在韓國投資450兆韓元。（圖：Shutterstock）

該聲明發布於 11 月 16 日（周日），在龍山總統府舉行的韓美關稅談判後續政企聯合會議結束後，三星隨即單獨發布新聞稿予以確認。

‌



韓國總統李在明在當天會議上指出：「隨著對美投資力度持續加大，我期待各位企業負責人積極採取有力舉措，確保國內投資不會因此萎縮。」

此次由李在明親自主持的政企聯合會議，出席企業領袖包括：三星電子會長李在鎔、SK 集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG 集團會長具光謨、HD 現代會長鄭基宣、Celltrion 會長徐廷珍及韓華集團副會長李承俊。

三星此次宣布加大本土投資，正值 11 月 14 日韓美發布關稅與安全磋商聯合事實清單，並正式簽署總額 3,500 億美元的《韓美戰略投資合作諒解備忘錄》（MOU）之後。

除了上述政府間 MOU，以三星為首的韓國四大財閥還另行承諾追加對美投資 1,500 億美元。

李在鎔在政企聯合會議上表示：「企業界對此次關稅談判成果深感寬慰，總統為此付出了巨大努力，謹致衷心感謝。」

他說：「我們將以此次談判成果為基礎，積極配合政府，全力確保後續落實工作順利推進，不留任何疏漏。」

針對市場擔憂的對美投資可能擠壓國內產業投資的問題，李在鎔明確回應：「三星將加倍努力擴大本土投資，為青年創造優質就業崗位，並與中小企業及新創企業攜手實現共同發展，堅決避免此類情況發生。」

三星在宣布 450 兆韓元本土投資計畫時強調：「三星電子及旗下各子公司將在首都圈以外地區展開全方位投資，協助實現區域均衡發展。」