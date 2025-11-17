國壽健康險全外溢 明年7月起保費折抵改發小樹點回饋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-17 16:03

國泰人壽 2024 年推動「讓健康有力於你」4 大健康行動，投入資源已突破 2 億元。國壽今 (17) 日再宣布，健康險全面導入「外溢機制」後，自 2026 年 7 月起會將原本的保費折減升級為「全發小樹點」，享有周周回饋，希望藉由國泰集團小樹點生態圈，再強化保戶的健康誘因。國壽預估每年投入健康預算 2 至 3 億元將成新常態。

國泰人壽總經理劉上旗(右2)。(鉅亨網記者陳于晴攝)

國泰人壽總經理劉上旗指出，健康促進不能只靠事後理賠，而是要把保戶推向事前預防。「師父領進門、修行在個人，但我們還是要再推一把。」因此，公司決定把外溢回饋從不易察覺的保費折減，升級為保戶能直接使用的點數，讓健康行為「看得到、用得到」。

劉上旗強調，國壽去年喊出健康險全面外溢，今年正式達標；所有健康險商品均已納入外溢機制，明年 7 月起回饋方式全面改為小樹點，不再提供保費折減。「保費折扣隔年才會看到，恐變成沉沒成本，但點數拿到手、馬上能兌換，保戶體驗完全不一樣。」

國壽表示，小樹點未來可用於心理諮商、營養健管、物理治療等多元健康服務，也可在集團生態圈兌換多種商品，讓健康行為與日常生活緊密連結。

國壽 2026 年推出 3 大關鍵行動，第一項就是「外溢 +」，第二項「服務 +」將持續擴大布局健康服務的深度與廣度，今年推出與國泰健康管理共同開發的「飲食拍拍」AI 飲食辨識服務，保戶拍照即可獲得營養分析與建議；並與國泰綜合醫院打造「健康輕鬆學」影音課程，後續將再加入骨鬆、健康檢測等主題，讓健康教育更貼近生活。

第三項「夥伴 +」策略，包含通路、保戶、醫療專家、商戶及全民等五大對象，國壽今年培訓超過 2000 位業務員取得「國泰健康家」認證，在基礎醫療知識、營養學、慢病預防等面向強化健康素養，一開始吸引 3000 多位優秀同仁報名，最終忍痛精選出 2000 多位。

劉上旗也在會中分享一起案例，一名健康家業務員在拜訪時察覺保戶咳嗽異常，提醒就醫後竟及早發現甲狀腺惡性腫瘤。他說：「這就是我們做健康家的初衷，把保險從事後補償往前移到事前預防。」

國壽積極經營數位健康平台「FitBack 健康吧」，目前會員已突破 170 萬人，較去年底增加 36%。平台中的正念冥想任務使用人次累計突破百萬，成為繼走路、睡眠、運動心率後最受歡迎的健康活動。