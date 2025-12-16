鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-16 06:00

根據摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 最新發布的《機器人年鑑》揭示一場產業巨變，AI 正從數位世界向物理世界跨越，催生規模高達 25 兆美元的全球機器人硬體市場，這場被稱為「具身智慧革命」的浪潮，將徹底重構製造業、服務業乃至人類生活方式。

25兆美元機器人市場爆炸！大摩：2050年硬體銷售破紀錄 中國掌控六成命脈（圖：Shutterstock）

根據大摩全球機器人模型 (GROM) 預測，全球機器人硬體銷售額將從 2025 年的 1000 億美元飆升至 2030 年 5000 億、2040 年 9 萬億，並於 2050 年突破 25 兆美元大關。若計入軟體服務與維護收入，實際市場規模將會倍增。支撐大摩預測的底層邏輯在於 AI 技術正從處理「比特與位元組」的知識經濟，擴展至操控「原子與光子」的物理經濟。

大摩指出，在這場變革中，中國展現出全方位優勢。中國憑藉製造能力、稀土資源控制及政策支持，已在工業機器人、無人機、自動駕駛等領域實現規模化量產，預計到 2050 年，中國將佔據全球機器人銷售的 26%，其中工業機器人與無人機市占率更高。

更關鍵的是，在全球人形機器人供應鏈中，中國企業獨佔 63% 市占率，尤其在馬達、感測器、結構件等「身體」環節建立統治級優勢。

大摩模型顯示，2050 年全球將售出 14 億台機器人，運行總量達 65 億台，成長由以下五大因素催化：

場景爆發：工業機器人、服務機器人、無人機、自駕車、人形機器人等型態覆蓋全領域

成本下降：技術迭代推動硬體價格走低；政策扶持：各國將機器人列為戰略產業

勞動力替代：老化催生剛性需求

AI 賦能：大模型提升機器人自主決策能力，其中小型無人機與家用機器人近期最具潛力，人形機器人則將於 2029-2030 年迎來規模化部署。



大摩還預期，機器人普及將引發上游零件需求海嘯，支撐 2050 年 14 億台銷量需消耗、57 億個攝影機 (較 2025 年增加 95 倍)、270 億個馬達 (增加 260 倍)、410 億個軸承 (增加 200 倍)、170 萬噸稀土磁鐵 (增加 480 倍)、26 太瓦時電池容量（增加 1450 倍)。

此外，馬達、軸承、稀土、AI 晶片供應商將迎來黃金十年。大摩特別指出，低空機器人系統 (LARS) 因 3D 導航技術成熟、俄烏戰爭驗證實戰價值、監管架構完善，成為近期最佳投資標的。

大摩在報告中說：「優秀機器人誕生於量產實踐。」原型機易造，但規模化生產才是真正壁壘。中國憑藉著完整產業鏈和快速迭代能力，已形成「資料收集 - 模型訓練 - 量產優化」的正向循環。優必選、小鵬機器人、樂聚等企業已進入人形機器人第一梯隊，而稀土資源控制更賦予其長期戰略優勢。