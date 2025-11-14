〈陸股盤後〉半導體族群領跌 上證指數挫近1% 失守4000點大關

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-14 16:20

中國 A 股三大指數今 (14) 日開低走低，上證指數(SSEC) 盤中雖一度翻紅，但尾盤加速下跌，終場再度失守 4000 點大關。

〈陸股盤後〉半導體族群領跌 滬指挫近1% 失守4000點大關（圖：Shutterstock）

滬指今日收跌 0.97%% 至 3990.49 點，深證成指 (SZI) 收黑 1.93% 至 13216.03 點，創業板指收低 2.82% 至 3111.51 點，滬深兩市成交額合計人民幣 1.96 兆元，較前一個交易日減少 839 億元。

‌



大盤方面，算力硬體與半導體族群集體回調，記憶體類股重挫，佰維存儲跌超 10%，江波龍、神工股份、普冉股份等跟跌，CPO 概念股亦震蕩調整，「易中天」光模組三巨頭走弱，貴金屬與化工族群跌幅亦居前，深圳新星、安泰科技、鉑科新材、神火股份、天齊鋰業等跌逾 4%。

上漲方面，海南、福建類股全天強勢，燃氣族群逆勢沖高，國新能源、長春燃氣、勝利股份漲停，醫藥商業族群亦表現活躍，合富中國盤中一度漲停，漱玉平民、人民同泰、開開實業漲停。此外，油氣開採及服務板塊、賽馬概念、特色小鎮概念漲幅居前。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 1959 檔股票上漲，3320 檔下跌，平盤 164 檔，滬深北三市共 91 檔股票漲幅在 9% 以上，35 檔股票跌幅在 9% 以上。

中信建投證券說，當前市場已進入牛市中期，權益資產性價比有所下降。從行情節奏上看，A 股正進入景氣驗證關鍵期。該階段指數依然震蕩上行但漲幅放緩，經濟基本面改善或新興產業業績釋放消化偏高的估值水準，這一階段可能出現風格切換行情，估值高企但增速預期下調可能出現階段性調整，基本面預期改善的品種領漲市場，景氣投資風格占優。

中原證券認為，當前 A 股正處於一個重要轉換時點，上證指數圍繞 4000 點附近蓄勢盤整的可能性較大，市場風格再平衡仍將延續，週期與科技有望輪番表現，把握結構性機會。短期市場料將以穩步震蕩上行為主，建議密切關注宏觀經濟數據、海外流動性變化以及政策動向。

東吳證券認為，A 股市場仍處於「慢牛」節奏，只是近期市場震蕩調整時操作難度較大，但新周期的上漲一旦展開，市場情緒會很快恢復，重點留意新熱點的形成，財信證券則稱稱，在短期指數層面實現有效放量突破之前，大盤恐維持指數震蕩、題材輪動的結構性行情。中期來看，在全球科技投資熱情不減、「反內捲」政策持續推進、居民儲蓄入市等因素支撐下，本輪慢牛行情的根基並未動搖，後續 A 股指數仍存在繼續走強的基礎。

興業證券首席策略分析師張啟堯表示，A 股在平穩的經濟基本面和政策預期支撐下恐仍具備韌性。當前海外流動性收緊演變為系統性風險的機率不大，且隨著相關解決方案逐步推進，其對市場風險偏好的拖累已在緩解。