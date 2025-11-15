〈熱門股〉定穎將再擴充泰國廠產能生產AI相關板 周漲30%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-15 11:43

PCB 廠定穎 (3715-TW) 已完成旗下超穎電子在上海 A 股的上市掛牌，成為少數 T+A 雙掛牌的上市 PCB 廠，同時，定穎將再 75 億元於泰國擴廠生產 AI 相關板，本周獲法人大舉買超，外資一周買超 3.73 萬張，股價收在 120.5 元，周漲 29.57%。

定穎董事長黃銘宏。(鉅亨網記者張欽發攝)

定穎 2025 年第三季營收 48.4 億元，毛利率 19.39%，季減 2.09 個百分點，年減 4.44 個百分點，第三季定穎稅後純益 1.42 億元，季減 45.22%，年減 45.01%，每股純益 0.51 元。定穎 2025 年 1-9 月營收 140.25 億元，毛利率 19.95%，年減 4.67 個百分點，稅後純益 6.66 億元，年減 24.37%，每股純益 2.4 元。

‌



定穎目前擁有湖北黃石、江蘇昆山及泰國三大生產基地，年產能 345 萬平方呎，而定穎則規劃持續擴充在泰國的產能，預計 2026 年的資本支出並達 75 億元。定穎預估泰國廠在完成進一步的擴充之後，每年將可望增加逾 60 億元的產值。

定穎本周盤中以 130.5 元創新高價，收在 120.5 元，在市場對 AI 相關 PCB 類股交投熱度不減同時，定穎以 5 日線 116.6 元爲短線支撐，再見到量能潮時，可望向上突破。