鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-12 09:30

最新調查揭示：中國以全球最大電網與「東數西算」策略佈局，在電力這一 AI 核心命脈建立起碾壓性優勢。以遼闊牧場聞名的內蒙古土地正化身為「草原雲谷」，承載著中國爭奪 AI 主導權的秘密武器。

媒體直擊！WSJ：內蒙古草原藏著中國AI王牌 將改寫全球格局（圖：Shutterstock）

《華爾街日報》(WSJ) 報導，當美國科技巨頭為電力短缺焦頭爛額之際，內蒙古草原上綿延的風機群正悄悄重塑全球 AI 競賽版圖。

‌



數據顯示，中國發電量在 2010 至 2024 年間增長量超過世界其他地區總和，2023 年中國發電量已達美國兩倍以上，內蒙古資料中心電費甚至低於美國同行的 50%。

根據摩根士丹利預測，2030 年中國電網投資將達 5600 億美元，備用電力容量將達全球資料中心預期需求的 300%。與此形成尖銳對比的是，微軟高層此前承認電力不足限制晶片運行，美國資料中心未來三年恐面臨 44GW 電力缺口，相當於整個紐約州夏季用電量。

報導指出，中國電力優勢的密碼藏在「東數西算」國家戰略中。該計畫將東部算力需求導向西部清潔能源基地，配合全球最大特高壓輸電網 (累計投資逾 500 億美元)，建造橫跨東西的數位動脈。

內蒙古烏蘭察布市 GDP 在五年間飆漲 50%，資料中心耗電量激增 700%，吸引蘋果、阿里、華為等企業進駐。當地官員透露，當地每度電成本僅 3 美分，美國維吉尼亞州則高達 7-9 美分。

面對晶片技術代差，中國企業祭獻「萬芯協同」戰術。華為超節點集群透過數萬枚國產晶片並聯，逼近輝達頂級晶片效能。同時，中國加速能源結構轉型，核電裝機躍居世界第一，西藏雅江水電站發電量將達三峽三倍。

房地產諮詢專家 Michael Rareshide 說：「中國正用清潔能源矩陣支撐 AI 野心，這是美國難以複製的系統工程。」

當中國電網版圖快速擴張時，美國卻深陷制度困局。太陽能產業協會控訴繁瑣的許可政策導致 18 個州半數新能源項目受阻。

社會反彈更令局面雪上加霜，全美已有 16 個價值 640 億美元的資料中心計畫因居民抗議電費上漲被迫擱置，環保組織聯盟更發起全國資料中心暫停建設運動，直指其加劇碳排放與水資源危機，即使川普宣稱要展開電力建設競賽，但白宮至今未能提出可行方案。

在太平洋彼岸，內蒙古烏蘭察布市郊外，華電集團新建的變電站正為字節跳動、並行科技等企業的 AI 訓練集群輸送綠電，小鵬汽車在此處理自駕模型，伺服器陣列在零下 20 度的嚴寒中高效運作。

分析師林慶遠點破關鍵指出，短期來看，中國缺尖端晶片，但電力優勢使其有時間追趕。AI 競賽持續時間越長，中國彌合技術差距的機率越大。