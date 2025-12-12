比美股便宜30%！經濟學人：台日韓AI股股價淨值比不到3倍 但集中度過高引擔憂
鉅亨網編譯陳韋廷
當美股在 AI 泡沫擔憂中屢創新高，台灣、日本與南韓這三大東北亞市場正以截然不同的姿態吸引全球資本目光，三國股市今年齊創歷史高點，但其估值水平與美國差距甚大，在科技巨頭領漲背景下，這片土地仍保持令人驚訝的投資性價比。
《經濟學人》報導，標普 500 指數的周期調整本益比 (CAPE) 已逼近網路泡沫時期高點水位，但東北亞市場卻呈現估值窪地。以未來一年預期利潤為基準，台日韓三地股票普遍比美股便宜 30% 以上。從股價淨值比來看，這些市場平均不足 3 倍，遠低於美國的 5 倍，韓股尤其典型，當地飽受詬病的「韓國折價」讓整體股價淨值比低至 1.4 倍，而記憶體晶片巨擘 SK 海力士今年暴漲 220%，本益比僅 8 倍，同期美光科技漲幅相近，但本益比卻高達 13 倍。
報導指出，AI 熱潮成為上述三大東北亞市場的共同引擎。日本半導體測試設備商愛德萬測試股價兩年飆漲 800%，台積電、三星等巨頭引領產業鏈爆發。過去一年，東北亞企業獲利成長全面超越全球平均。
然而，繁榮背後暗藏市場集中度急遽攀升的隱憂。日經 225 指數前五大權重股佔比達 36%，其中有 4 家跟 AI 有關，台股的佔比更飆漲至 53%，遠超美國市場集中度，這意味著區域股市命運已被少數科技股綁定。
今年東北亞市場波動率驟增，30 天實際波動幅度比美股高出 29%(2020-2024 年平均差距僅 6%)，三星、台積電等巨頭的股價震盪成為主要推手。
分析師指出，若 AI 泡沫破裂，高集中度市場將面臨劇烈調整，但相對合理的估值提供了緩衝空間，即便下跌，幅度可能小於估值高企的美股市場。
當投資人為美股天價估價焦慮，東北亞市場正以獲利成長跟低廉價格書寫另一種可能，這片曾被視為「價值陷阱」的市場，如今在 AI 革命中展現出獨特的吸引力與挑戰。
