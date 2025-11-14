鉅亨網編輯林羿君 2025-11-14 14:20

中芯國際警告：記憶體大缺貨 衝擊明年汽車與手機生產。(圖:shutterstock)

中芯國際聯席 CEO 趙海軍 14 日表示，由於不確定能否獲得足夠的記憶體供應，中國企業在明年初向中芯國際下單時變得更加謹慎。這部分不確定性來自於記憶體價格可能大幅上漲的預期，而這波漲勢主要反映 AI 相關應用的強勁需求。

作為華為等大型科技企業的主要晶片供應商，中芯國際此番警告，與鎧俠（Kioxia）對明年供需失衡的示警不謀而合。資料中心的建置熱潮推升了 AI 加速器所需的高階記憶體需求，導致低階記憶體晶片出現短缺。這是因為海力士與三星等龍頭廠商優先把產能轉向供應輝達等 AI 客戶所致。

趙海軍在財報會議上對分析師說：「不管是車廠、智慧手機，還是各類消費性電子產品，只要用到記憶體的產業，明年都會面臨漲價與供應緊縮的壓力。我們的客戶在第一季都不太敢大量下單，因為不確定自己能拿到多少記憶體晶片。」