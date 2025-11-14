鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-14 13:10

最新數據顯示，中國 10 月 70 個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格均呈月減和年減表現。

一線城市也扛不住跌勢！中國十月70城房價全面走降 僅上海抗跌 二三線城市持續承壓（圖：Shutterstock）

中國一線城市 10 月新建商品住宅銷售價格月減 0.3%，減幅與 9 月相同，其中，上海上漲 0.3%，北京、廣州和深圳分別下降 0.1%、0.8% 和 0.7%。

中國二線城市 10 月新建商品住宅銷售價格月減 0.4%，減幅與上月相同，三線城市新建商品住宅銷售價格月減 0.5%，降幅較 9 月擴大 0.1 個百分點。

中古屋方面，中國一線城市 10 月中古屋售價月減 0.9%，降幅比上月縮小 0.1 個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降 1.1%、0.9%、0.9% 和 0.9%。

二線城市中古屋售價月減 0.6%，降幅縮小 0.1 個百分點，三線城市中古屋售價月減 0.7%，降幅擴大 0.1 個百分點。

跟去年同期比較上，中國一線城市 10 月新建商品住宅銷售價格年減 0.8%，降幅比 9 月增加 0.1 個百分點，其中上海上漲 5.7%，北京、廣州和深圳分別下降 2.0%、4.2% 和 2.6%。

中國二線城市新建商品住宅銷售價格上月年減 2.0%，降幅縮小 0.1 個百分點，三線城市新建商品住宅銷售價格年減 3.4%，降幅與上月相同。

中古屋方面，中國一線城市中古屋售價月減 4.4%，降幅比 9 月擴大 1.2 個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降 4.7%、3.4%、6.4% 和 3.3%。