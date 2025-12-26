鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-26 13:00

中國持續鬆綁房市限制措施，北京市住建委等四部門周三 (24 日) 聯合印發《關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知》，推出新一輪房地產調控政策。此次新政透過降低購屋門檻、優化金融支持等措施，釋放正面訊號，標誌著北京在「十五五」規劃框架下持續推動房屋消費限制性措施清理工作。

新政核心調整包括三方面：一是放寬非京籍家庭購屋資格，五環內購屋所需連續社保或個稅年限從 3 年縮短至 2 年，五環外從 2 年降至 1 年；二是支持多子女家庭改善性需求，允許二孩及以上家庭在五環內額外購買 1 套房屋；三是統一商業性房屋貸款利率標準，不再區分首套與二套，並將公積金貸款二套房頭期款最低比例由 30% 下調至 25%。

此次政策是北京繼 2025 年 8 月優化一般住房標準和信貸政策後的另一項舉措。與 8 月政策相比，本次進一步降低非京籍購屋門檻，並首次明確多子女家庭支持細則，體現「精準鬆綁」思維。

58 安居客研究院院長張波指出，新政透過需求端釋放、金融端減負、供給端提效形成合力，推動房市轉型為高品質發展。

上海易居研究院副院長嚴躍進認為，北京此次調整是對中央經濟工作會議精神的積極回應，也為其他城市提供了政策參考。

根據中指研究院預測，未來上海、深圳等第一線城市有望跟進優化限購政策，尤其在非核心區域進一步降低社保年限要求，例如上海外環外已取消購屋套數限制，外環內非滬籍仍需 3 年社保，而北京五環外僅需 1 年，兩地政策差距引發市場對上海後續調整的期待。

值得關注的是，公積金政策已成為各地支持住房需求的重要工具。今年中國各地已推出超 270 條公積金相關政策，涵蓋提高貸款額度、降低首付比例等。中央經濟工作會議提出的「深化住宅公積金制度改革」將進一步強化這一趨勢。

業界普遍認為，北京此次新政既是「十五五」計畫的具體落實，也反映出地方政府在房地產調控上的主動性增強。