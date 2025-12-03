鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-03 17:00

歲末年終之際，中國即將迎來一年中最關鍵的思想碰撞與戰略定調時刻，中央經濟工作會議即將在本月登場。它雖不像「兩會」吸引萬眾目光，但決策深度與力度更為精準超前。

中國中央經濟工作會議召開在即 專家：內需、房市與外部風險三大困局持續壓頂（圖：Shutterstock）

若將「兩會」描繪的年度「施工圖」比喻為具體行動指引，中央經濟工作會議敲定的內容則是來年，乃至更長時間的「設計總綱」與「基礎地基」。

回顧歷史，2016 年中央經濟工作會議意義非凡。當時那句「房子是用來住的，不是用來炒的」如同一道劃破房市狂飆 20 年夜空的凜冽寒光。當時，眾多沉浸在「房價永漲」迷夢中的人對此不以為意，甚至嗤之以鼻。

然而，時間給了殘酷的答案，幾乎成為中國房市歷史大頂的「鳴金鐘」，那些讀懂這句話的人悄悄抽身，懵懂無知者則在高位接下了沉重「籌碼」，充分彰顯頂層設計的強大威力，它雖不直接生產具體商品，卻能定義市場規則，雖不直接發錢，卻能塑造財富流動的河床。

如今，中國再次站在極具標誌性的十字路口。2025 年不僅是「十四五」計畫的收官之年，更是針對「十五五」的奠基之年。此次中央經濟工作會議，既要完成對「十四五」計畫的艱鉅「期末考」，又要策劃全新的「五年藍圖」，其複雜程度與戰略意義堪比一場「經濟領域的政治局會議」。

當前中國經濟面臨「三重門」。首先是內需的「冰河期」與「內捲」的死循環。表面看，是消費者物價指數 (CPI) 在零度附近徘徊，生產者物價指數 (PPI) 連續 30 多個月處於低點。深層而言，這是一場社會預期與收入信心的「寒流」。

專家認為，中國消費者不敢花錢原因有三。一是預期轉弱，裁員的擔憂、降薪的新聞及 AI 取代職位的恐懼，讓人們為未來收入充滿不確定性，本能地削減非必要開支，消費從升級迅速滑向降級甚至消失；二是債務擠壓，前期房價高漲而背的房貸，吞噬大量中產階級家庭月度現金流，收入增速放緩或下降，而債務剛性支出不變，可支配所得大幅壓縮；三是保障焦慮，儘管國家在教育、醫療、養老方面努力改善，但完全消除焦慮尚需時日，為應對未來大額潛在支出，儲蓄成為首選。

中國消費者不花錢，企業產品滯銷，進而出現「內捲式通縮」，企業為搶訂單陷入價格血戰，利潤變薄，員工收入難增長，研發投入受限，陷入惡性循環，這不僅是經濟問題，更是社會財富分配和循環機制的問題。

第二重門則是房地產的「重力塌陷」與金融體系的「錨點危機」。自 2021 年見頂以來，中國房市經歷了預期扭轉、銷售冰凍、價格走跌、房企暴雷、債務危機、價格加速下跌的完整下行鏈條。這不僅是週期性調整，更是底層邏輯的根本重塑。房地產在中國經濟金融體系中曾扮演「信用擴大機」和「財富儲存器」的核心角色，如今其深度調整帶來許多危險。

對地方政府而言，土地財政收入銳減，保民生、保工資、保運轉轉壓力巨大，投資新基建、發展新產業受限；對金融系統來說，房產是銀行重要抵押物，房貸是優質資產，房價下跌使抵押物價值縮水，銀行資產品質承壓，可能引發系統性金融風險；對居民財富，中國家庭近 70% 的財富在房產上，房價縮水不僅導致紙面財富蒸發，更凍結消費信心，強化「縮表」行為，加劇內需不足。

第三重門是川普帶來的不確定性與全球化「碎片化」，為本已不斷的外部風浪增添「反覆無常」和「極限施壓」的元素。今年前 10 月對美出口兩位數大幅下滑只是開始，未來將面臨經貿摩擦常態化、科技圍堵精準化、規則體系陣營化等挑戰，外部循環受阻，倒逼著中國轉向國內大循環，但也帶來出口企業困難、就業壓力傳導等短期挑戰。

面對這些困局，決策者並非在真空中創造政策。

專家指出，從「管仲經濟學」來看，其靈活運用國家宏觀調控如「平準法」和貨幣、價格政策，反映到現實的貨幣政策和財政政策配合，從「穩健」轉向「適度寬鬆」的貨幣政策如同「開閘放水」，降低融資成本，增加貨幣供應，而「更積極」的財政政策如同修建和疏通「溝渠」，增發超長期特別國債、地方政府收購商品房等是「平準法」的現代運用，這一組合是應對有效需求不足和資產價格下行壓力的經典「中式宏觀調控」。

此外，從「羅斯福新政」與「凱因斯主義」來看，美國大蕭條時期羅斯福推行「新政」，政府大規模干預經濟，創造有效需求，中國「擴大內需」舉措與之共鳴，穩就業是「以工代賑」的升級版，完善社會保障是消除後顧之憂，創造新消費場景是「激發潛在需求」。

再者，從「商鞅變法」與「王安石變法」看，中國發展「新質生產力」，推動經濟轉型如同「現代變法」，「破舊」就要擺脫對房地產和傳統基建的過度依賴，伴隨陣痛，「立新」則要為全社會塑造出投身新質生產力所能獲得的巨大回報。

專家認為，在「新舊動能轉換」這個議題上，中央經濟工作會議需要的不僅是給出方向，更是要拿出一套能讓「新動能」迅速長大、讓「舊動能」平穩轉型的、具有可操作性的系統性方案，避免陷入「王安石困境」。

在負擔減輕方面，房貸「減壓閥」下 LPR 下調，房貸家庭每月還款金額減少，地方政府等收購存量房構建二元住房體系，年輕人有新住房選擇，普惠託育體系為雙職工家庭減壓。

在職業新航道方面，職場人和創業者可依據國家產業風向標，硬科技領域是「衝鋒隊」，銀髮經濟是「開拓者」，新消費領域可成為「造夢師」。

在投資新邏輯方面，權益市場居民財富向金融資產轉移是長期趨勢，投資主線轉向成長性投資和價值發現，一級市場資金向硬科技等領域匯聚，普通人可透過相關基金感知經濟脈搏。