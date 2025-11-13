鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-13 23:10

迪士尼周四 (13 日) 公布 2025 會計年度第四季 (截至 9/27) 財報，營收略遜於華爾街預期，但獲利優於分析師估計；不過旗下有線電視與傳統電視業務持續萎縮，抵銷串流與主題樂園的亮眼表現，使股價在美股盤前一度下跌逾 5%。該公司並宣布提高股息並擴大 2026 財年的股票回購規模，展現對未來兩年營運成長的信心。

〈財報〉迪士尼上季串流、樂園業務亮眼 但傳統電視疲弱拖累營收(圖：REUTERS/TPG)

串流成長強勁 Disney + 與 Hulu 新增逾千萬訂戶

迪士尼第四季營收約 225 億美元，與去年同期相近，但低於市場預估的 227 億至 228 億美元區間；經調整後每股盈餘為 1.11 美元，優於分析師預估的 1.05 至 1.07 美元。串流事業成為本季最大亮點，營運利益成長 39% 至 3.52 億美元。迪士尼表示，迪士尼 + 與 Hulu 第四季合計新增約 1,250 萬名訂戶，使總訂閱數達 1.96 億；此外，迪士尼 + 本季新增 380 萬，用戶達 1.316 億，Hulu 則有 6,410 萬訂戶。

串流成長一部分受惠於與 Charter Communications 的經銷協議，讓更多有線用戶接觸到平台服務；財務長強斯敦 (Hugh Johnston) 指出，其中約半數訂閱成長來自 Charter，其餘則來自零售訂戶，並且包含大量國際市場貢獻。

此外，ESPN 今年推出直營串流 App，提供與電視頻道同步內容。強斯敦表示，80% 新加入的 ESPN 零售訂戶選擇綑綁方案，有助改善留存與使用率。由於策略調整，迪士尼將從本季開始停止公布串流訂戶數與每用户平均收入 (ARPU)，與 Netflix(NFLX-US) 等同業做法一致。

傳統電視營運持續下滑 片廠成本與政治廣告減少拖累表現

儘管串流表現強勁，迪士尼的傳統電視與娛樂部門仍面臨明顯壓力。娛樂事業營收年減約 6% 至 102 億美元，營運利益大減三分之一至 6.91 億美元。迪士尼指出，今年電影作品無法重現去年《腦筋急轉彎 2》(Inside Out 2) 與《死侍與金鋼狼》(Deadpool & Wolverine) 的票房動能，加上廣告收入疲弱，使影視娛樂獲利承壓。

有線及廣播電視方面，營運利益下降 21% 至 3.91 億美元。造成壓力的原因包括：

政治廣告收入較去年同期減少 4,000 萬美元

美國 YouTube TV 因授權糾紛自 10 月底下架迪士尼頻道

迪士尼與印度 Hotstar 的合資安排影響列報方式

據了解，迪士尼預期本季 (2026 會計年度第一季) 電影上映成本壓力更大，包括《動物方城市 2》(Zootopia 2)與《阿凡達 3》(Avatar: Fire and Ash)上映，將使獲利減少 4 億美元。此外，ESPN 雖受新 App 帶動，但體育轉播權成本時間點落在第一季，將壓抑短期獲利。

樂園與遊輪業務維持強勁動能 股息與回購倍增支撐長線信心

「體驗事業」(Experiences)，包括主題樂園、度假村、遊輪與授權商品，第四季營運利益成長 13% 至 18.8 億美元，占迪士尼全年營運利益超過一半。巴黎迪士尼表現突出，美國遊輪事業在艦隊擴張下持續帶動營收。分析指出，遊客預訂量較去年提升 3%，人均消費成長 5%，顯示高通膨環境並未削弱消費者在樂園與旅遊上的支出意願。

迪士尼宣布將半年配息提高至每股 1.50 美元 (前為 1 美元)，並在 2026 會計年度將股票回購擴大至 70 億美元，是前一年的兩倍。公司預期 2026 與 2027 會計年度的調整後每股盈餘皆將呈現雙位數成長。