鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-12 16:05

近期美國政府關門事件造成總經數據公布延遲、引發市場對股市估值過高的擔憂，美股短線遭遇亂流；不過，隨美國政府關門問題逐漸得到解決，市場情緒可望回歸基本面，市場法人表示，AI 仍是中長線題材，指標股輝達是觀察重點。觀察於台股掛牌的 31 檔含輝 ETF 近兩周總報酬，共有 4 檔 ETF 在美股動盪之際，仍能繳出正報酬，展現抗波動能力與市場吸引力，值得投資人關注。

無懼美股亂流！這4檔含輝ETF近2周正報酬 勝過S&P 500、NASDAQ。(圖：shutterstock)

前 4 強 ETF 分別為保德信全球藍籌 (009810-TW)、平衡凱基美國 TOP(00980T-TW)、主動台新龍頭成長 (00986A-TW) 及兆豐洲際半導體 (00911-TW)，近兩周逆勢上漲展現韌性，持有輝達權重則分別為 12.50%、14.29%、6.07%，及 7.03%。

其中，00980T 以股債平衡配置七成美股權值股，含輝量逾 14%，具備成長動能，另配置三成的美國公債，亦在本次波動發揮抗跌回穩成果，表現亮眼，堪稱本次市場震盪中的黑馬。

市場法人認為，美國經濟基本面無虞，但股市一再創高，投資人不免對於股市估值是否太高產生擔憂，導致全球股市出現回調、短線波動難免隨之而來，在此情況，建議投資人可透過配置股債平衡型 ETF 來降低資產波動。展望後市，各企業對於 AI 的資本投入確實帶動營利成長，以輝達為首的 AI 題材後市仍看好，是投資人聚光長線趨勢的重要標的。

含輝 ETF 近兩周績效 top 10

股票代號 股票名稱 近兩週總報酬 (%) 輝達權重 (%) 009810 保德信全球藍籌 0.9 12.50 00980T 平衡凱基美國 TOP 0.56 14.29 00986A 主動台新龍頭成長 0.45 6.07 00911 兆豐洲際半導體 0.25 7.03 009811 統一美國 50 -0.17 11.79 009813 貝萊德標普卓越 50 -0.29 12.76 00895 富邦未來車 -0.36 21.90 00971 野村美國研發龍頭 -0.42 7.64 00830 國泰費城半導體 -0.44 10.49 00926 凱基全球菁英 55 -0.55 14.24 S&P 500 指數 -2.1 NASDAQ 指數 -2.7

資料來源：CMoney。資料時間：2025/10/27-2025/11/07