台股

無懼美股亂流！這4檔含輝ETF近2周正報酬 勝過S&P 500、NASDAQ

鉅亨網記者陳于晴 台北

近期美國政府關門事件造成總經數據公布延遲、引發市場對股市估值過高的擔憂，美股短線遭遇亂流；不過，隨美國政府關門問題逐漸得到解決，市場情緒可望回歸基本面，市場法人表示，AI 仍是中長線題材，指標股輝達是觀察重點。觀察於台股掛牌的 31 檔含輝 ETF 近兩周總報酬，共有 4 檔 ETF 在美股動盪之際，仍能繳出正報酬，展現抗波動能力與市場吸引力，值得投資人關注。

cover image of news article
無懼美股亂流！這4檔含輝ETF近2周正報酬 勝過S&P 500、NASDAQ。(圖：shutterstock)

在美股近期遭遇亂流的近兩周，S&P 500 指數震盪下跌 2.1%、NASDAQ 指數也有 2.7% 的修正，反觀含輝 ETF 表現卻逆勢突圍，績效前十名的 ETF 全數超越 S&P 500NASDAQ 指數表現。


前 4 強 ETF 分別為保德信全球藍籌 (009810-TW)、平衡凱基美國 TOP(00980T-TW)、主動台新龍頭成長 (00986A-TW) 及兆豐洲際半導體 (00911-TW)，近兩周逆勢上漲展現韌性，持有輝達權重則分別為 12.50%、14.29%、6.07%，及 7.03%。

其中，00980T 以股債平衡配置七成美股權值股，含輝量逾 14%，具備成長動能，另配置三成的美國公債，亦在本次波動發揮抗跌回穩成果，表現亮眼，堪稱本次市場震盪中的黑馬。

市場法人認為，美國經濟基本面無虞，但股市一再創高，投資人不免對於股市估值是否太高產生擔憂，導致全球股市出現回調、短線波動難免隨之而來，在此情況，建議投資人可透過配置股債平衡型 ETF 來降低資產波動。展望後市，各企業對於 AI 的資本投入確實帶動營利成長，以輝達為首的 AI 題材後市仍看好，是投資人聚光長線趨勢的重要標的。

含輝 ETF 近兩周績效 top 10

股票代號

股票名稱

近兩週總報酬 (%)

輝達權重 (%)

009810

保德信全球藍籌

0.9

12.50

00980T

平衡凱基美國 TOP

0.56

14.29

00986A

主動台新龍頭成長

0.45

6.07

00911

兆豐洲際半導體

0.25

7.03

009811

統一美國 50

-0.17

11.79

009813

貝萊德標普卓越 50

-0.29

12.76

00895

富邦未來車

-0.36

21.90

00971

野村美國研發龍頭

-0.42

7.64

00830

國泰費城半導體

-0.44

10.49

00926

凱基全球菁英 55

-0.55

14.24

 

S&P 500 指數

-2.1

 

 

NASDAQ 指數

-2.7

 

資料來源：CMoney。資料時間：2025/10/27-2025/11/07

※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。


