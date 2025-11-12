鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-12 18:26

高股息 ETF 以往是投資人打造現金流的利器，前幾年的好表現讓不少小資族大舉進軍高股息 ETF，然而，今年市值型 ETF 報酬亮麗，資金也出現轉向，投資人不禁想問「難道投資高股息 ETF，息收與報酬無法兼得嗎？」事實上，有兩檔高股息 ETF 不僅配息具有吸引力，也享有與市場成長的能力，分別為 00918 及 0056，繳出殖利率、報酬率「雙十」表現。

高股息ETF息收、報酬無法兼得？00918、0056逆勢繳出雙十佳績。(圖：shutterstock)

目前在台掛牌的高股息 ETF，近一年殖利率超過 10% 的共有 8 檔，然而，同期總報酬率只有 3 檔為正。若進一步比較川普關稅股災後，高股息 ETF 近半年的績效表現，能同時達成殖利率逾 10%＋報酬率逾 10%，唯有大華優利高填息 30(00918-TW) 與元大高股息 (0056-TW) 兩檔。

‌



專家以 00918 為例，能夠在配息以及報酬兩方面皆有突出表現，主要是追蹤指數成分股的篩選流程，除了重視配息率之外，也強調成分股的填息動能，打造出兼具「收益 + 成長」雙特性的投資組合。相較僅以高配息率選股的高股息 ETF 策略，00918 不僅配息率毫不遜色，在報酬表現方面更勝一籌。00918 自掛牌以來，近 10 次配息中已有 7 次成功完成填息，凸顯 00918 在除息之後的價格回復力。

攤開 00918 成分股，包括鴻海 (2317-TW)、京元電 (2449-TW)、漢唐 (2404-TW) 等，不僅配息穩定，更都是今年以來受 AI 供應鏈需求帶動而表現亮眼的個股。擁有 149 萬受益人的 0056，前十大持股中與 AI 題材直接或間接相關的公司包括華碩、廣達、鴻海、光寶科、緯創、日月光、聯發科、聯電，占整體權重約 31%。

專家表示，隨投資需求轉變，當前投資人對高股息 ETF 的要求已不只是會配息，更要能跟上成長趨勢，唯有兼具配息效率、填息紀律與成長性，能夠息收雙賺的高股息 ETF 才是配置首選。

鉅亨網記者陳于晴製表