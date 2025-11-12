鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-12 11:00

主動式 ETF 今年初開放後百花齊放，台股主題更是兵家必爭之地，00981A、00982A 近月績效突出引起投資人熱議，帶動台股主動式 ETF 整體規模快速成長，12 月又有 4 檔新兵加入戰局，包括主動復華未來 50(00991A-TW)、主動台新優勢成長 (00987A-TW)、主動群益科技創新 (00992A-TW) 及主動第一金台股優 (00994A-TW) 等，陸續展開募集，預料將再掀起一波熱潮。

主動式台股ETF風起雲湧！4檔新兵12月參戰 市場規模爆發式成長。（圖：shutterstock）

根據統計，目前國內掛牌交易主動式台股 ETF 已有五檔，包括 00980A、00982A、00981A、00984A、00985A，累計整體規模近 660 億元、受益人數逾 35 萬人。

相較於過往台股被動式 ETF，高股息主題受到青睞，而今年發行的主動式台股 ETF 則偏重在未來、成長、趨勢、創新等策略，與複製追蹤指數績效的方式截然不同，基金經理人在操作上擁有更多的彈性，但也面臨不同程度的波動度。

為迎合台灣投資人對股息的偏好，台股主題的主動式 ETF 多半有設計配息機制，上半年募集的 ETF 多數採取季配息，至於年底募集的台股主動式 ETF，00994A、00992A 等兩檔為季配息機制，00991A 採半年配，00987A 則採年配息。

00994A 為第一金投信首檔主動式 ETF，最大持股權重最高可達 30%。第一金投信說明，趨勢優選主動式策略採取 Top Down，先篩選強勢產業，再挑選各產業強勢股，首先以台股市值前 500 強為股票池，囊括大型、中型、高股息等標的；搭配系統化選股機制，考量基本面、技術面、籌碼面、動能面等四大面向，納入營收及獲利高成長、技術面多頭、外資加碼，及股價周線與月線上揚等九大因子衡量，進行產業及個股評分及加減碼。

今年 AI 發展擴大規模，台股持續攻高，第一金台股趨勢優選主動式 ETF 經理人張正中指出，AI 成長紅利才剛起步，台廠受惠 AI 獲利貢獻度高於過往科技轉型階段，研判台股本益比可望由目前的 22 倍，續挑戰 25 倍新高，台股多頭格局持續可期，透過主動式選股操作的台股 ETF，更有機會參與台股強趨勢產業、個股獲利成長動能。

2025 年募集新一代台股主動式 ETF

ETF 名稱 (代號) 配息頻率 募集期間或上市日 主動第一金台股優 (00994A) 季配 12/15~19 募集 主動群益科技創新 (00992A) 季配 12/8~12/10 募集 主動台新優勢成長 (00987A) 年配 12/3~12/9 募集 主動復華未來 50(00991A) 半年配 12/3~12/5 募集 主動野村台灣 50(00985A) 年配 7/21 上市 主動安聯台灣高息 (00984A) 季配 7/14 上市 主動統一台股增長 (00981A) 年配 5/27 上市 主動群益台灣強棒 (00982A) 季配 5/22 上市 主動野村台灣優選 (00980A) 季配 5/5 上市

資料來源：各投信，於 2025 年募集的台股主動式 ETF