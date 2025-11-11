search icon



美股昨日由科技股領軍強勢反彈，今 (11) 日主動式海外股票型 ETF 股價皆呈現上漲，又以新兵主動統一全球創新 ETF(00988A-TW) 氣勢最盛，交投持續熱絡，主要受惠輝達及美光二大成分股漲勢。投資專家分析，在 AI 熱度不減的狀況下，投資人可利用 AI 股濃度高的主動式 ETF，布局全球 AI 趨勢所帶來的商機。

cover image of news article
主動式海外ETF吸睛 輝達、美光助攻00988A價量齊揚。(圖：shutterstock)

根據 CMoney 統計至 11/11 資料，主動式 ETF 單日漲幅前五名中，海外股票型包辦前三，依序分別為 00988A 上漲 1.29%、主動台新龍頭成長 (00986A-TW) 上漲 1.24%、主動摩根美國科技 (00989A-TW) 上漲 0.91%。成交量方面，五檔主動式 ETF 僅有統一 00988A 單日成交量超過萬張，顯示該檔 ETF 交投熱絡。


00988A 的重點持股中，輝達及美光昨晚股價漲幅達到 5.79% 及 6.46%，為推動 ETF 今日股價上漲主力。

00988A 基金經理人陳意婷表示，短線股市劇烈波動主要是因為美國政府關門、流動性緊缺，及市場對 AI 高估值的疑慮。但依據最新財報及展望，目前美國五大雲端服務業者明年的預估資本支出持續上修，顯示 AI 投資浪潮持續，市場需求強勁將為相關供應鏈提供營運成長動能。

主動式 ETF 單日漲幅前五名

股票代號

ETF 名稱

股價日漲幅 (%)

成交量 (張)

收盤價 (元)

規模 (億元)

00988A

主動統一全球創新

1.29

42119

10.22

78.30

00986A

主動台新龍頭成長

1.24

1211

11.46

9.80

00989A

主動摩根美國科技

0.91

2081

15.59

22.30

00983D

主動富邦複合收益

0.30

1945

10.09

12.00

00981D

主動中信非投等債

0.29

2931

10.33

13.30

資料來源：CMoney, 2025/11/11。

※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。


