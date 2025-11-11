鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-11 20:29

美股昨日由科技股領軍強勢反彈，今 (11) 日主動式海外股票型 ETF 股價皆呈現上漲，又以新兵主動統一全球創新 ETF(00988A-TW) 氣勢最盛，交投持續熱絡，主要受惠輝達及美光二大成分股漲勢。投資專家分析，在 AI 熱度不減的狀況下，投資人可利用 AI 股濃度高的主動式 ETF，布局全球 AI 趨勢所帶來的商機。

主動式海外ETF吸睛 輝達、美光助攻00988A價量齊揚。(圖：shutterstock)

根據 CMoney 統計至 11/11 資料，主動式 ETF 單日漲幅前五名中，海外股票型包辦前三，依序分別為 00988A 上漲 1.29%、主動台新龍頭成長 (00986A-TW) 上漲 1.24%、主動摩根美國科技 (00989A-TW) 上漲 0.91%。成交量方面，五檔主動式 ETF 僅有統一 00988A 單日成交量超過萬張，顯示該檔 ETF 交投熱絡。

‌



00988A 的重點持股中，輝達及美光昨晚股價漲幅達到 5.79% 及 6.46%，為推動 ETF 今日股價上漲主力。

00988A 基金經理人陳意婷表示，短線股市劇烈波動主要是因為美國政府關門、流動性緊缺，及市場對 AI 高估值的疑慮。但依據最新財報及展望，目前美國五大雲端服務業者明年的預估資本支出持續上修，顯示 AI 投資浪潮持續，市場需求強勁將為相關供應鏈提供營運成長動能。

主動式 ETF 單日漲幅前五名

股票代號 ETF 名稱 股價日漲幅 (%) 成交量 (張) 收盤價 (元) 規模 (億元) 00988A 主動統一全球創新 1.29 42119 10.22 78.30 00986A 主動台新龍頭成長 1.24 1211 11.46 9.80 00989A 主動摩根美國科技 0.91 2081 15.59 22.30 00983D 主動富邦複合收益 0.30 1945 10.09 12.00 00981D 主動中信非投等債 0.29 2931 10.33 13.30

資料來源：CMoney, 2025/11/11。