主動式海外ETF吸睛 輝達、美光助攻00988A價量齊揚
鉅亨網記者陳于晴 台北
美股昨日由科技股領軍強勢反彈，今 (11) 日主動式海外股票型 ETF 股價皆呈現上漲，又以新兵主動統一全球創新 ETF(00988A-TW) 氣勢最盛，交投持續熱絡，主要受惠輝達及美光二大成分股漲勢。投資專家分析，在 AI 熱度不減的狀況下，投資人可利用 AI 股濃度高的主動式 ETF，布局全球 AI 趨勢所帶來的商機。
根據 CMoney 統計至 11/11 資料，主動式 ETF 單日漲幅前五名中，海外股票型包辦前三，依序分別為 00988A 上漲 1.29%、主動台新龍頭成長 (00986A-TW) 上漲 1.24%、主動摩根美國科技 (00989A-TW) 上漲 0.91%。成交量方面，五檔主動式 ETF 僅有統一 00988A 單日成交量超過萬張，顯示該檔 ETF 交投熱絡。
00988A 的重點持股中，輝達及美光昨晚股價漲幅達到 5.79% 及 6.46%，為推動 ETF 今日股價上漲主力。
00988A 基金經理人陳意婷表示，短線股市劇烈波動主要是因為美國政府關門、流動性緊缺，及市場對 AI 高估值的疑慮。但依據最新財報及展望，目前美國五大雲端服務業者明年的預估資本支出持續上修，顯示 AI 投資浪潮持續，市場需求強勁將為相關供應鏈提供營運成長動能。
主動式 ETF 單日漲幅前五名
|
股票代號
|
ETF 名稱
|
股價日漲幅 (%)
|
成交量 (張)
|
收盤價 (元)
|
規模 (億元)
|
00988A
|
主動統一全球創新
|
1.29
|
42119
|
10.22
|
78.30
|
00986A
|
主動台新龍頭成長
|
1.24
|
1211
|
11.46
|
9.80
|
00989A
|
主動摩根美國科技
|
0.91
|
2081
|
15.59
|
22.30
|
00983D
|
主動富邦複合收益
|
0.30
|
1945
|
10.09
|
12.00
|
00981D
|
主動中信非投等債
|
0.29
|
2931
|
10.33
|
13.30
資料來源：CMoney, 2025/11/11。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
