月月配！FT金融債10+ 00986B ETF今上櫃 瞄準摩根大通、高盛等長天期金融債

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-12 11:37

近期美債市場波動加劇，10 年期公債殖利率一度突破 4.1% 關卡，市場對聯準會降息路徑看法分歧，資金轉向尋求更具防禦性的固定收益標的。金融債憑藉穩健收益特性與相對較低的違約風險，逐漸成為法人與投資人青睞的配置標的。

00986B 追蹤「ICE TPEx 10 年期以上成熟市場投資級美元金融債指數」，指數成分債平均信用評等達 A3 以上，目前殖利率約 5.64%，存續期間約 11.4 年，採月配息機制，可望滿足投資人現金流需求。

基金經理人洪慧珊指出，2008 年金融海嘯後，全球金融監管力道大幅提升，系統性重要銀行 (SIBs) 面臨更嚴格的資本適足率要求，大型金融機構體質明顯強化。統計顯示，金融債平均違約率僅 0.61%，遠低於投資級公司債的 1.5%。

洪慧珊進一步分析，金融債具備三大投資優勢: 首先，在利率轉降環境下，長天期債券價格彈性較大；其次，美國大型銀行財報表現亮眼，如美國銀行第三季獲利年增 23%；第三，債權人享有優先受償權債息收入相對穩定。

市場數據顯示，近三年台灣主要金控平均股息率約落在 3% 至 4.5% 區間, 而金融債指數平均殖利率則超過 5.4%，收益優勢明顯。法人分析，在經濟前景不明、市場波動加劇之際，00986B 適合尋求固定收益並重視風險控管的保守型投資人布局，可作為資產配置中防禦性部位的核心選擇。