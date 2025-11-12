〈台股盤後〉台積電尾盤遭摜壓 2萬8功虧一簣 漲點縮至162點收復5日線
鉅亨網記者張欽發 台北
台股今 (12) 日市場焦點仍在電子股 PCB 上游原物料、記憶體族群，盤中指數收復 2 萬 8000 點，最高達 28071.76 點，尾盤在短線客出場賣壓之下，台積電遭摜壓，最後一盤下殺 81.96 點，大盤以 27947.09 點作收，站上 5 日線，較昨日上漲 162.14 點或 0.58%，市場成交值爲 5605.09 億元。
今天在權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 都收紅，加上股 PCB 上游原物料、記憶體族群助攻，也使台股 K 線上爲留上影線的紅 K 棒，指數上漲 162.14 點，儘管台積電尾盤遭摜壓，但終場上漲 10 元，仍為大盤貢獻 81.7 漲點，鴻海貢獻 20 漲點。
新台幣匯率走勢上 ，在亞洲主要貨幣兌美元走勢不一，日元兌美元走貶，台灣股匯市齊揚，台幣兌美元盤中雖一度走貶，但在台股走高下，台幣同步走升，中午則升值 0.3 分，暫收 31.049 元。
今天市場資金仍在電子股打轉，電子股占大盤成交值 78.87，收盤上漲 0.46%，包括記憶體、PCB 上游的玻纖、銅箔及鑽針 類股出現大幅上漲格局，包括金像電 (2368-TW)、金居 (8358-TW)、台燿 (6274-TW)、建榮 (5340-TW)、定穎 (3715-TW) 等個股都有表現。金融股上漲 0.07%，占大盤成交值 2.12%，航運類股收漲 1.97%。
資深證券分析師黃漢成指出，現階段台股在 2 萬 8000 點的高位階，向上拉升的力道有點不足，但短期沒有重大利空可以重挫大盤，但必須留意目前外資態度偏空，期指空單增加，在現貨市場也是賣超，同時，市場融資餘額增加，恐在籌碼面形成不利的因子，短期大盤將維持震盪的走勢。
