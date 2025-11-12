鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-12 14:26

台股今 (12) 日市場焦點仍在電子股 PCB 上游原物料、記憶體族群，盤中指數收復 2 萬 8000 點，最高達 28071.76 點，尾盤在短線客出場賣壓之下，台積電遭摜壓，最後一盤下殺 81.96 點，大盤以 27947.09 點作收，站上 5 日線，較昨日上漲 162.14 點或 0.58%，市場成交值爲 5605.09 億元。

〈台股盤後〉台積電尾盤遭摜壓 2萬8功虧一簣 漲點縮至162點收復5日線

今天在權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 都收紅，加上股 PCB 上游原物料、記憶體族群助攻，也使台股 K 線上爲留上影線的紅 K 棒，指數上漲 162.14 點，儘管台積電尾盤遭摜壓，但終場上漲 10 元，仍為大盤貢獻 81.7 漲點，鴻海貢獻 20 漲點。

新台幣匯率走勢上 ，在亞洲主要貨幣兌美元走勢不一，日元兌美元走貶，台灣股匯市齊揚，台幣兌美元盤中雖一度走貶，但在台股走高下，台幣同步走升，中午則升值 0.3 分，暫收 31.049 元。