〈台股盤後〉記憶體、機器人紅光滿面 漲218點收27869點收復月線

美國總統川普指稱有望結束政府停擺，加上台灣 10 月出口表現創高，電子權值股今 (10) 日大多走揚，帶動台股氣勢如虹，盤中大漲逾 300 點，最高漲至 27976.89 點，收復月線，終場漲 218.1 點或 0.79%，以 27869.51 點作收，成交量 4894.5 億元。而記憶體及機器人類股成為今天盤面亮點。