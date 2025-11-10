〈台股盤後〉記憶體、機器人紅光滿面 漲218點收27869點收復月線
鉅亨網記者劉玟妤 台北
美國總統川普指稱有望結束政府停擺，加上台灣 10 月出口表現創高，電子權值股今 (10) 日大多走揚，帶動台股氣勢如虹，盤中大漲逾 300 點，最高漲至 27976.89 點，收復月線，終場漲 218.1 點或 0.79%，以 27869.51 點作收，成交量 4894.5 億元。而記憶體及機器人類股成為今天盤面亮點。
觀察今天電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 漲 15 元或 1.03%，收 1475 元，鴻海 (2317-TW) 漲逾 2%，台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 漲逾 1%，日月光 (3711-TW) 收平盤，不過聯發科 (2454-TW) 則跌 0.79%。
記憶體族群今天續強，多檔亮燈漲停，華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、群聯 (8299-TW)、創見 (2451-TW)、點序 (6485-TW)、鈺創 (5351-TW)、宇瞻 (8271-TW) 皆攻上漲停板鎖死，旺宏 (2337-TW) 漲逾半根停板。
機器人類股方面，彬台 (3379-TW)、銘異 (3060-TW) 亮燈漲停，盟立 (2464-TW)、佳能 (2374-TW)、貿聯 - KY(3665-TW) 漲逾半根停板，和椿 (6215-TW) 漲逾 4%。
另外，持續受惠 AI 伺服器水冷散熱需求成長，散熱族群今天也紅通通，奇鋐 (3017-TW) 漲逾半根停板，建準 (2421-TW) 漲逾 4%，健策 (3653-TW)、雙鴻 (3224-TW) 則有 1 至 2% 的漲幅。
台塑集團總裁吳嘉昭表示，明年石化景氣不錯，看好傳產轉佳，激勵台塑四寶今天皆走揚，台塑化 (6505-TW) 漲勢最為強勁，漲逾 3%，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 漲逾 1%，台化 (1326-TW) 則小漲 0.69%。
