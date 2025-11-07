〈台股盤後〉傳產股難撐大局跌248點痛失月線 周K終結連5紅跌582點
鉅亨網記者黃皓宸 台北
美股前晚因科技類股估值過高，四大指數全面收跌，引亞股挫跌，台股今 (7) 日開低震盪走低，在電子權值股疲軟下，盤中一度跌逾 248 點，僅傳產塑化、紡織或記憶體族群扮演稱盤要角，終場跌 248.04 點或 0.88%，收 27651.41 點，量縮至 4,690.19 億元，周線中止連 5 紅跌 582 點，失守月線大關。
美國政府停擺、企業裁員潮、科技股估值過高疑慮下，觸發美國投資人對經濟轉壞擔憂，也影響日、韓股延續賣壓，早盤一度雙雙重挫超過 2%，引發台股賣壓沉重。
觀察電子權值股部分，AI 概念股多數走弱，台積電 (2330-TW) 開低震盪收跌 0.34%，鴻海 (2317-TW) 跌 1.16%、聯發科 (2454-TW) 下跌 2.32%、千金股緯穎 (6669-TW) 重挫半根跌停、台達電 (2308 -TW) 跌 1.32%。微星 (2377-TW) 則逆勢大漲 6.57%。
塑化股部分，台塑集團明 (7) 日即將舉辦睽違 7 年運動會，激勵四寶股價先暖身，台塑化 (6505-TW) 帶量 2.2 萬張漲 4.49%，台塑 (1301-TW) 漲 3.34%，台化 (1326-TW)、南亞 (1303-TW) 漲幅超過 2%，其他塑化族群三芳 (1307-TW)、亞聚 (1308-TW) 漲幅也有 2-3%。
紡織股部分，受惠市場資金移轉資產題材，短線漲勢主要受資金避險、換季需求及資產重估動能推升，包括紡織龍頭儒鴻 (1476-TW) 漲停板、聚陽 (1477-TW) 漲 6.3%、新紡 (1419-TW) 漲 2.3%
記憶體族群則因 DRAM 今明年缺貨嚴重，加上美光股價抗跌，台廠創見 (2451-TW)、品安 (8088-TW)、宇瞻 (8271-TW)、商丞 (8277-TW)、凌航 (3135-TW)，旺宏 (2337-TW) 漲 2.3%、華東 (8110-TW) 漲停，廣穎漲半根停板。
分析師表示，觀察台股今日成交量縮減不多，大盤在下周有望在月線徘徊整理後，持續往上攻高。
