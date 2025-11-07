〈台股盤後〉傳產股難撐大局跌248點痛失月線 周K終結連5紅跌582點

美股前晚因科技類股估值過高，四大指數全面收跌，引亞股挫跌，台股今 (7) 日開低震盪走低，在電子權值股疲軟下，盤中一度跌逾 248 點，僅傳產塑化、紡織或記憶體族群扮演稱盤要角，終場跌 248.04 點或 0.88%，收 27651.41 點，量縮至 4,690.19 億元，周線中止連 5 紅跌 582 點，失守月線大關。