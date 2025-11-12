元山前三季稅後純益年減12.3% EPS 2元 仁武新廠2026年上半年貢獻營收
鉅亨網記者劉玟妤 台北
元山 (6275-TW) 公告最新財報，今年前三季營收 31.92 億元，稅後純益 1.57 億元，每股純益 2 元。元山指出，目前持續進行產線與研發中心遷移，預計明年第二季初機台進駐完畢，最快 2026 年上半年放量生產後，開始貢獻營收。
元山第三季營收 10.38 億元，季減 11.05%，年增 0.58%；毛利率 18.98%，季增 2.27 個百分點，年減 0.89 個百分點；營益率 5.78%，季增 2.01 個百分點，年減 2.46 個百分點；稅後純益 0.61 億元，季增 7.02%，年減 7.58%，每股純益 0.78 元。
元山今年前三季營收 31.92 億元，年增 9.43%；毛利率 17.92%，年減 0.18 個百分點；營益率 4.32%，年減 1.13 個百分點；稅後純益 1.57 億元，年減 12.3%，每股純益 2 元。
元山今年前三季產品營收比重以汽車電子為最大宗，約占 45%，高階運算系統 30%，生活科技系統 16%，工業設備與其他 9%。
在車用風扇訂單上，受惠中國購置稅調整及各車企推出促銷活動，新能源汽車市場需求穩定挹注。元山持續與歐系高階與中系一線品牌大廠維持合作關係，並依客戶需求提供高度客製化、靜音抗噪風扇散熱技術產品，並導入至豪華車款內裝設備，在既有歐系與中系品牌客戶訂單穩定挹注下，訂單能見度看至明年上半年。
元山亦積極布局液冷散熱，目前已推出 250kW/120kW Side Car、1.4MW In-Row CDU 等先進液冷散熱系統、模組及零組件產品，將持續投入相關研發，並擴大產品應用布局，逐步提升高效能運算系統事業占比。
至於仁武新廠，元山表示，10 月已完成營運總部與辦公室遷至仁武新廠作業，目前持續進行產線與研發中心遷移，初步規劃建置 6 條車用風扇、車用和高階散熱風扇以及模組化自動化生產線，預計明年第二季機台進駐完畢，最快 2026 年上半年投產，並開始貢獻營收。
元山指出，目前在台灣與中國均有生產基地，未來將視市場發展及訂單需求，適時啟動第三地生產據點規劃。
