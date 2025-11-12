元山前三季稅後純益年減12.3% EPS 2元 仁武新廠2026年上半年貢獻營收

‌



在車用風扇訂單上，受惠中國購置稅調整及各車企推出促銷活動，新能源汽車市場需求穩定挹注。元山持續與歐系高階與中系一線品牌大廠維持合作關係，並依客戶需求提供高度客製化、靜音抗噪風扇散熱技術產品，並導入至豪華車款內裝設備，在既有歐系與中系品牌客戶訂單穩定挹注下，訂單能見度看至明年上半年。