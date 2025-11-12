信立業外挹注獲利大爆發 Q3 EPS 8.51元由虧轉盈、Q4樂觀看待

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-12 16:28

信立 (4303-TW) 公布自結第 3 季財報，單季稅後純益 8.05 億元、較上季淨損 5.85 億、去年同期虧損，皆由虧轉盈，每股稅後純益 8.51 元。信立表示，第 3 季受惠營運轉型與市場開拓策略正逐步發酵，加上新品驗證通過、併入事業體營運，且在認列業外收入 10.97 億元挹注下，藉產品組合優化與市占擴張，創造長期穩定價值。

信立業外挹注獲利增長，Q3由虧轉盈、Q4樂觀看待。(圖:信立提供)

信立第 3 季合併營收為 2.77 億元、年增 288.73％，受惠於集團協同布局發酵，帶動運動鞋材、時尚精品與機能材料出貨規模擴大，也推升單季營業毛利達 5,100 萬元、年增 353.93％；毛利率為 18.31%、季減 7 個百分比、年增 2.6 個百分比；淨利率攀升至 293％、較上季、去年同期由負轉正，累計前 3 季稅後純益 14.76 億元、年增近 4 倍，EPS 達 15.6 元，大賺近 1.56 個股本。

信立表示，第 3 季營運轉型與市場開拓策略正逐步發酵，受惠於新產品驗證通過、併入事業體的營運貢獻，以及在高附加價值 PU 合成皮與環保型水性配方上的量產放量，在營收規模放大、產品組合優化、生產效率提升下，單季毛利率表現不錯，另受惠於集團協同布局逐步發酵，也帶動運動鞋材、時尚精品與機能材料出貨規模擴大。

信立 10 月營收 7,000 萬元、月減 243%、年減 8.12%，今年前 10 月營收為 8.5 億元、年增 231.24％。公司表示，今年業績挹注來自乾式 PU、濕式 PU 與榔皮等主力產品線接單動能延續，旗下子公司搶進美系精品包及國際運動品牌限量款訂單，相關訂單保持良好的拉貨需求。