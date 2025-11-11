〈台股盤後〉台積電尾盤摜壓 搶攻2萬8好戲落空 跌84點收最低
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (11) 日早盤大漲逾 300 點，一度站回 28000 點大關，但受到美股納指期急殺拖累，加權指數開高走低翻黑，終場下跌 84.56 點或 0.3%，收最低 27784.95 點，高低震盪逾 400 點，成交金額 5663 億元。
觀察權值股表現，台積電 (2330-TW) 尾盤出現 3100 張賣單，收盤下跌 10 元或 0.68%，來到最低 1465 元；鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW) 均跌 1%，聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW) 也收黑，廣達 (2382-TW) 則收平盤。
千金股走勢分歧，緯穎 (6669-TW) 亮燈漲停、AES-KY(6781-TW)漲 7%、勤誠 (8210-TW) 也半根漲停，但嘉澤 (3533-TW) 重挫 6.5%、祥碩 (5269-TW) 跌 4%、旭隼 (6409-TW)、川湖 (2059-TW) 也跌 3.7%，世芯 - KY(3661-TW) 也收黑。
族群股來看，AI 伺服器代工廠緯創 (3231-TW)、神達 (3706-TW) 漲逾 4%、台塑四寶表現亮眼，台化 (1326-TW) 及南亞 (1303-TW) 漲逾 4%，台塑 (1301-TW) 及台塑化 (6505-TW) 也都收紅，記憶體及被動元件族群也多有表態。
