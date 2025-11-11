〈台股盤後〉台積電尾盤摜壓 搶攻2萬8好戲落空 跌84點收最低

台股今 (11) 日早盤大漲逾 300 點，一度站回 28000 點大關，但受到美股納指期急殺拖累，加權指數開高走低翻黑，終場下跌 84.56 點或 0.3%，收最低 27784.95 點，高低震盪逾 400 點，成交金額 5663 億元。