〈台股盤後〉尾盤遭摜近百點 漲點縮至182點 攻2萬8失利但收復月線
鉅亨網記者吳承諦 台北
台股今 (6) 日在台積電、鴻海等權值股帶動下，指數開高走高，一度攻上 28000 點大關，不過遭逢 5 日、10 日線壓力漲幅收斂，而在記憶體、矽光子等 AI 族群走強下，指數維持在 2 萬 8 附近高檔震盪，但最後一盤遭摜殺近百點，收 27899.45 點，上漲 182.39，未能站上 27900 大關，但收復月線，成交量 4991.67 億元。
美國公布小非農就業人數報告，扭轉 9 月下降 2.9 萬人頹勢，民間企業 10 月就業新增 4.2 萬人較預期亮麗，以及 AI 族群財報強勁，帶動美股三大指數收盤走揚，不過在美國關稅法院結果未定、美元流動性隱憂以及降息預期不明下，市場仍瀰漫不確定情緒。
電子權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW) 上漲 5 元，漲近 1%，收 1465 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 40 元，跌約 3%，收 1290 元，失守 1300 元大關；廣達 (2382-TW) 漲逾 1%、鴻海 (2317-TW) 漲近 1%、日月光投控 (3711-TW)、大立光 (3008-TW) 均於平盤下方。
AI 族群部分，矽光子族群，上詮 (3363-TW)、聯亞 (3081-TW) 均漲約 3%，波若威 (3163-TW) 漲約 2%；記憶體部分，旺宏 (2337-TW) 漲約 9%，南亞科 (2408-TW) 漲約 5%，華邦電 (2344-TW) 漲約 4%，
另外，MSCI 今日公布調整季度指數調整結果，台股在全球標準型指數成分股，新增信驊、貿聯 - KY、致茂、金像電、京元電、東元；刪除宏碁、友達、微星、矽力杰、聯強、旭隼、大聯大；全球小型指數成分股此次新增佳能、宏碁、友達、定穎、意騰、良維、微星、矽力杰、聯強、旭隼、大聯大等。
