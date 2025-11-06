〈台股盤後〉尾盤遭摜近百點 漲點縮至182點 攻2萬8失利但收復月線

台股今 (6) 日在台積電、鴻海等權值股帶動下，指數開高走高，一度攻上 28000 點大關，不過遭逢 5 日、10 日線壓力漲幅收斂，而在記憶體、矽光子等 AI 族群走強下，指數維持在 2 萬 8 附近高檔震盪，但最後一盤遭摜殺近百點，收 27899.45 點，上漲 182.39，未能站上 27900 大關，但收復月線，成交量 4991.67 億元。