〈台股開盤〉記憶體族群漲不停 上漲逾百點重返月線蓄勢攻2萬8

台指期夜盤昨夜走強，台股今 (12) 日早盤上漲近 160 點，一度達 27943 點，站回月線大關，並蓄勢挑戰 2 萬 8 千點整數關卡，盤面焦點依然由記憶體、玻纖布族群領軍上漲，預計今日大盤成交量約與昨日相當，約 5800 億元。