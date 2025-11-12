search icon



〈台股開盤〉記憶體族群漲不停 上漲逾百點重返月線蓄勢攻2萬8

鉅亨網記者魏志豪 台北

台指期夜盤昨夜走強，台股今 (12) 日早盤上漲近 160 點，一度達 27943 點，站回月線大關，並蓄勢挑戰 2 萬 8 千點整數關卡，盤面焦點依然由記憶體、玻纖布族群領軍上漲，預計今日大盤成交量約與昨日相當，約 5800 億元。

cover image of news article
〈台股開盤〉記憶體族群漲不停 上漲逾百點重返月線。(鉅亨網資料照)

權值股走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US)、鴻海 (2317-TW) 皆在平盤附近游走，台達電 (2308-TW) 由紅翻黑、下挫超過 1%，聯發科 (2454-TW) 則逆勢上漲近 2%，扮演支撐大盤漲勢的要角。


其他權值股包括廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、緯穎 (6669-TW)，都出現回檔壓力，跌幅有 1-2%，金控股如富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW) 則呈現上漲。

盤面今日再度聚焦記憶體族群，隨著記憶體價格不斷攀升，市場追漲意願高，華東 (8110-TW)、南茂 (8150-TW)、創見 (2451-TW) 全數亮燈漲停，威剛 (3260-TW) 也再度飆漲半根，其他如宇瞻 (8271-TW)、十銓 (4967-TW)、力積電 (6770-TW) 都有 3% 左右的漲幅，漲勢相當凌厲。

玻纖布業者富喬 (1815-TW)、台玻 (1802-TW) 也再度獲資金青睞，雙雙大漲 9%。


