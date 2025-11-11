〈台股開盤〉記憶體帶動漲 電金傳同步走強 一度大漲逾300點站回2萬8
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (11) 日受惠電子、金融與傳產股同步走揚，開盤即大漲表態，一度達 28187 點，上漲超過 300 點，不但收復 2 萬 8，並站回十日線，但隨後在賣壓出籠下，漲幅不斷收斂，預計成交量將比昨日放大，達 6000 億元水準。
權值股普遍走強，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲超過 1%，達 1495 元，同樣站回十日線，鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW) 都在平盤上表態，廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也有 1% 左右的漲幅。
金控股如富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW) 也都回神，漲幅約 1%，且傳產中同樣走強，台塑四寶中由台化 (1326-TW) 大漲 7% 領軍，南亞 (1303-TW) 也飆漲 6%，台塑 (1303-TW) 與台塑化 (6505-TW) 漲幅至少 3% 起跳，支撐大盤走勢升溫。
今日市場焦點依舊在記憶體族群，創見 (2451-TW) 飆出第三根漲停，達 179 元，蓄勢挑戰 180 元的歷史高點，華東 (8110-TW)、宇瞻 (8271-TW) 漲幅也都達半根以上，南亞科 (2408-TW) 與華邦電 (2344-TW) 也再漲 2%，族群走勢相當凌厲。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉記憶體、機器人紅光滿面 漲218點收27869點收復月線
- AI熱潮沒退！台積電10月營收增速放緩 外媒：進入理性成長階段
- 外資再提款52億元連7賣 台積電被連4賣、中石化慘遭倒貨逾3萬張
- 〈台股盤後〉記憶體、機器人紅光滿面 漲218點收27869點收復月線
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇