〈台股開盤〉記憶體帶動漲 電金傳同步走強 一度大漲逾300點站回2萬8

台股今 (11) 日受惠電子、金融與傳產股同步走揚，開盤即大漲表態，一度達 28187 點，上漲超過 300 點，不但收復 2 萬 8，並站回十日線，但隨後在賣壓出籠下，漲幅不斷收斂，預計成交量將比昨日放大，達 6000 億元水準。