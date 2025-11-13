〈台股開盤〉鴻海、廣達法說唱旺AI 力守月線伺機回攻2萬8

電子權值股今 (13) 日多無表現，台積電開低，由鴻海與廣達力挺台股，表現相對有撐，因此台股今天呈現高檔震盪走勢，早盤以 27867.59 點開出，一度翻紅漲至 27978.03 點，逼近 2 萬 8 關卡，隨後於平盤附近遊走，力守月線，預估成交量 6800 億元。

‌



美股四大指數漲跌互現，道瓊指數上漲 326.86 點或 0.68%，收 48254.457 點；那斯達克指數下跌 61.844 點或 0.26%，收 23406.457 點；S&P 500 指數上漲 4.31 點或 0.06%，收 6850.92 點；費城半導體指數上漲 102.43 漲點或 1.47%，收 7082.13 點。