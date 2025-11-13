〈台股開盤〉鴻海、廣達法說唱旺AI 力守月線伺機回攻2萬8
鉅亨網記者劉玟妤 台北
電子權值股今 (13) 日多無表現，台積電開低，由鴻海與廣達力挺台股，表現相對有撐，因此台股今天呈現高檔震盪走勢，早盤以 27867.59 點開出，一度翻紅漲至 27978.03 點，逼近 2 萬 8 關卡，隨後於平盤附近遊走，力守月線，預估成交量 6800 億元。
觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 早盤以 1460 元開低，跌逾 1%，聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW) 則於平盤附近震盪。不過昨 (12) 日召開法說會的鴻海 (2317-TW) 與廣達 (2382-TW) 皆對 AI 發展釋出正向展望，紛紛漲逾 1%。金融雙雄今天也走揚，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 皆漲逾 1%。
T-Glass 持續缺料，帶動玻纖布續強，建榮 (5340-TW) 進逼漲停板，南亞 (1303-TW) 漲逾半根停板，台玻 (1802-TW) 漲逾 4%，富喬 (1815-TW) 及中釉 (1809-TW) 皆漲逾 1%。
記憶體現貨報價暴漲，記憶體類股股價繼續狂飆，創見 (2451-TW) 漲逾半根停板，一度觸及漲停板，南亞科 (2408-TW) 漲逾半根停板，華邦電 (2344-TW)、十銓 (4967-TW) 則有 2 至 3% 的漲幅。
被動元件今天表現同樣亮眼，鈞寶 (6115-TW)、華新科 (2492-TW)、信昌電(6173-TW)、金山電(8042-TW) 皆漲逾半根停板，華容 (5328-TW)、千如(3236-TW) 以及國巨 *(2327-TW) 則有 1 至 2% 的漲幅。
美股四大指數漲跌互現，道瓊指數上漲 326.86 點或 0.68%，收 48254.457 點；那斯達克指數下跌 61.844 點或 0.26%，收 23406.457 點；S&P 500 指數上漲 4.31 點或 0.06%，收 6850.92 點；費城半導體指數上漲 102.43 漲點或 1.47%，收 7082.13 點。
