2025-12-25

隨著人工智慧 (AI) 模型對資料中心規模的需求愈來愈大，記憶體晶片進入數十年一見的超級循環，也帶來對擴產所需的半導體設備需求，科林研發 (Lam Research)(LRCX-US) 今年股價大漲 130% 並站上歷史新高，而執行長 Tim Archer 也在此時賣出部分持股，進帳約 2700 萬美元。

科林研發供應蝕刻機等提升晶片產能不可或缺的設備，周三收盤上漲 1.24% 至每股 177.33 美元，創歷史新高。

根據監管文件，科林研發執行長 Tim Archer 依 10b5 交易計畫，在 12 月 17 日出售 16.3 萬股，透過行使最低行權價僅 18 美元的員工認股選擇權，進帳近 2700 萬美元。

10b5 計畫透過事先設定賣股的時間、價格或數量，以降低高層掌握內線資訊的疑慮。

在 Archer 帶領下，科林研發一直站在關鍵技術最前線，能夠沉積與蝕刻現今高效能記憶體晶片所需的數百層結構。在 9 月為止的一季中，該公司營收年增近 30%，獲利成長接近 45%。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Erik Woodring 上周指出，自 9 月以來，高階記憶體晶片的現貨價格已暴漲 250%，「記憶體市場正處於數十年一遇的『超級循環』」。

對科林研發的客戶來說，他們不僅需要升級既有產能，也必須擴建新產線。

科林研發的股價走勢圖近十年來幾乎一路穩定上漲，除非市場對 AI 的判斷全盤錯誤，否則這股漲勢可望持續。在追蹤科林研發的分析師中，目前約四分之三給予「買進」評等。

科林研發股價過去幾年曾出現幾次短期回檔，原因在於白宮的出口政策威脅到對亞洲國家的科技產品銷售，而這些市場占了科林研發約 90% 的設備銷售。

Archer 的 10b5 賣股時點，恰巧多次避開這些科技股罩門。例如，2024 年 6 月 28 日，Archer 出售價值 3100 萬美元的股票，兩周後科林研發與其他晶片股便因市場憂心時任總統拜登可能收緊對中國的科技銷售管制，股價重挫三分之一。

接著在 2025 年 2 月底，他再度出售 500 萬美元股票，隨後科林研發股價因川普 4 月 1 日宣布對等關稅而回跌 25%，不過跌勢很快止穩。