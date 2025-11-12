鉅亨網編譯段智恆 2025-11-12 02:30

根據《彭博》周二 (11 日) 報導，在美國政府宣布全國航班削減措施的前幾天，多家航空公司執行長私下要求聯邦航空總署 (FAA) 說明安全數據依據，質疑 10% 限飛令是否合理。然而 FAA 局長貝德福 (Bryan Bedford) 明確表示，這是政府的最終決策，沒有商量餘地。這場緊張通話凸顯航空業與華府之間的矛盾，也反映出關門危機正持續衝擊全美航空網絡。

美政府一聲令下航班大砍！FAA被批「沒證據先開刀」(圖：REUTERS/TPG)

航空業質疑安全依據 政府強調「不容討價還價」

知情人士透露，11 月 5 日多名航空業高層與 FAA 舉行閉門會議，要求了解是否有足夠安全數據支持限飛決策。當時貝德福否認外界誤解，強調「削減 10% 航班是 FAA 的決定，不是航空公司的選項」，並指出這是確保安全所必需的措施。

限飛令隨後在 40 座主要機場生效，疊加惡劣天候與系統壓力，導致數千航班被迫取消，數百萬旅客受影響。雖然參議院已通過臨時預算法案以結束創紀錄的政府關門，但運輸部長達菲 (Sean Duffy) 表示，在所有航空交通管制員恢復到崗前，政府不會撤銷限飛令。

關門效應蔓延 FAA 安全爭議升溫

FAA 與交通部強調，限飛措施是為減輕航管人員壓力，確保假期旅運安全。自政府關門以來，航管人力短缺持續惡化，紐約、華盛頓、達拉斯與亞特蘭大等主要機場均出現延誤。FAA 要求各家航空公司在周五 (14 日) 前削減 10% 的國內航班，以維持空域穩定。

部分航空公司雖願意配合，但仍憂心政治壓力。知情人士指出，部分業者擔心公開質疑川普政府決策會引來白宮反彈。阿拉斯加航空稍後發聲明稱，安全始終是共同優先事項，並由「美國航空協會」(Airlines for America) 補充指出：「FAA 作為安全監管者，在繁忙假期前採取必要措施，美國民眾應對此更具信心。」

不過，外界仍質疑政府未公布完整安全風險數據。批評者懷疑，限飛令在某種程度上是用來施壓民主黨，促使國會儘快結束關門。

全美運輸安全委員會 (NTSB) 主席霍門迪 (Jennifer Homendy) 則在社群媒體上支持 FAA 行動，稱「這正是安全管理的基礎，也是正確的做法」。